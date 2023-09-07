«أسبير للتدريب»: نستهدف تطوير وتأهيل العامل النفسي والاجتماعي في 10 مدارس بالقاهرة

قالت نانيس يسري، مدير قطاع التحول المجتمعي بشركة أسبير، التي تعمل في مجال تقديم التدريب والاستشارات والحلول المتكاملة في جميع القطاعات المختلفة بمصر، إنها تعمل علي تنفيذ برنامج فى 10مدارس بالقاهرة لتطوير العامل النفسي والاجتماعي للطلاب.

وأضافت – خلال مؤتمر اليوم بعنوان “المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة” في دورته الأولى تحت شعار “حيث تلتقي الاستدامة مع الابتكار” – أن “أسبير” تهدف لتغير ثقافة المتلقين للأفضل وتحسين القدرات للعاملين بمختلف منظمات المجتمع المدني.

وذكرت “نانيس” أن الشركة تنفذ برامج أيضا لدعم اللاجئين للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي للتأهيل لدخول سوق العمل وخلق فرص لتوفير حياة كريمة لهم.

و عقد “المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة” بمشاركة عدد من المؤسسات والكيانات الدولية والإقليمية والمحلية الكبرى في قطاعات التنمية المستدامة وقطاع الأعمال والتعليم والتدريب والاستشارات مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة “المدربون العالميون World Coaches” التابعة لاتحاد الكرة الهولندي، وشركة Transform Us، ومؤسسة طاقات مصرية للتنمية، وجمعية وطنية، وبنك أبو ظبي الأول وشركة MedFest Egypt .