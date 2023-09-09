«أسبير» تنفذ برنامج دعم اللاجئين للاندماج مع المجتمع

قالت نانيس يسري، مدير قطاع التحول المجتمعي بشركة أسبير المتخصصة في مجال التدريب والابتكار والحلول المتكاملة، إن الشركة تنفذ برنامج دعم اللاجئين للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي وكيفية الاندماج مع المجتمع.

وأضافت خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي السنوي للتنمية المستدامة تحت شعار “حيث تلتقي الاستدامة مع الابتكار”، أن المنتدى يعد لحظة مضيئة في مشوارنا، ونهدف من خلاله إلى التعاون ومشاركة الأفكار، وتحقيق تأثير كبير في مجال التنمية والاستدامة في بلداننا.

وأضافت “نانيس”، أن الشركة ملتزمة بدعم التعاون والابتكار وزيادة العمل الجماعي مع مختلف الشركاء على مستوى المسئولية الاجتماعية للشركات للتعاون وصناعة حلول مستدامة، لافته إلى أن الشركة تنفذ برنامجا لتدريب وتأهيل 40 ألف طالب.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد نائبًا عن الوزيرة نيفين القباج، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، نائبا عن الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وذكرت أن المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة يعد هو الأول من نوعه في مصر الذي يهدف إلى تنوير العقول الشابة للاتجاهات الجديدة في تصميم برامج التنمية، وتعزيز دور التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام وخاصة التعليم الفني في تحقيق أهداف التنمية، وكذلك تمكين الشباب من تجربة أدوات ومنهجيات جديدة يمكن استخدامها في تصميم حلول للمجتمعات المهمشة.