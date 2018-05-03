أسبوع لحصر تكاليف الخدمات فى الموانئ قبل وبعد التعويم



■ مراجعة آلية تحديد الرسوم التى تحصلها الجهات الحكومية ذات الصلة ومناقشتها الاجتماع المقبل

■ «الإسكندرية» تطالب الشركات بموافاتها بأسعار الوكالة والشحن والأرضيات وفق فواتير معتمدة



السيد فؤاد



أرسلت هيئات الموانئ خطابًا لجميع الشركات العاملة فى نطاق إشرافها تطالبهم بإخطارها بأسعار خدماتها خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام، بناء على قرارات المجلس الأعلى للموانئ، نهاية مارس الماضى.

وحصلت “المال” على الخطاب الذى أرسلته هيئة ميناء الإسكندرية للشركات تخطرهم بأن المجلس الأعلى للموانئ نص فى القرارين رقم 1 لسنة 2018 و5 لسنة 2018 بحصر كل تكاليف الشحن والتفريغ بالموانئ، ومقارنتها مع الأسعار العالمية.

وطالب «ميناء الإسكندرية» الشركات بموافاته بأسعار الوكالة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ والأرضيات والنقل، وذلك للحاويات والبضائع شاملة كل أنواع الضرائب والخدمات المقدّمة للعملاء «مثل النقل ما بين الساحات- التستيف- التشفيت..» قبل وبعد تعويم الجنيه، على أن تكون الأسعار معتمَدة ومختومة ومتضمنة مثالًا تطبيقيًّا مدعمًا بالفواتير المعتمدة.

فى سياق متصل كلف المجلس الأعلى للموانئ جميع الجهات العاملة، مثل وزارة النقل ومصلحة الضرائب، داخل الموانئ البحرية، بموافاة هيئات الموانئ برسوم ومصروفات الجهات العاملة مقابل الخدمات التى تؤديها والسند القانونى للتحصيل؛ لعرضها على اجتماع المجلس المقبل لمراجعتها تمهيدًا لإدراجها فى «الفاتورة الشاملة».

وتعمل وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، على التطبيق التجريبى لنظام فاتورة الرسوم الشاملة فى 6 موانئ تابعة للهيئة الاقتصادية، بحيث تقوم الشركات بسداد الرسوم لجهة واحدة فقط بدلًا من تقسيمها على الجهات الحكومية المختلفة.

وطالب أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين، بمراجعة الأسعار داخل الموانئ ومقارنتها مع الدول الشبيهة، مؤكدا أن توحيد نظم التعامل داخل الموانئ المصرية فيما يخص سداد الرسوم، يعزز التسويق لها عالميا، ويرفع من فرص جذب خطوط ملاحية كبرى إلى السوق المحلية.

وقال مجدى أبو العز، صاحب شركة تخليص بميناء دمياط، إن هناك مبالغة فى الكثير من بنود الرسوم التى تطبقها الجهات الحكومية، وتتفاوت من ميناء لأخر، فمثلًا إذن التسليم الذى يصدره التوكيل الملاحى فى حدود 10 آلاف جنيه بميناء دمياط، بينما نفس التوكيل فى بورسعيد يصدره بنحو 7 آلاف فقط.

وذكر الخطاب الموجه من هيئة ميناء الأسكندرية للشركات، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتحديد مهام الجهات المعنية لحوكمة المنافذ الحدودية للدولة وتفعيل دور رؤساء الموانئ المصرية فى الإدارة والإشراف والمتابعة للسيطرة على كافة الأنشطة داخل الموانئ وفقا للسلطات الممنوحة لهم، طبقا للقرار الجمهورى رقم 110 لسنة 2000، والتزاما بمعايير الشفافية ودعم محاور التنافسية، وضبطا لآليات السوق».