أسبوع فرنسى مصرى بالقاهرة حول مشروعات المدن

مها أبوودن



تبدأ السفارة والغرفة الفرنسية بالقاهرة ، الخميس المقبل أسبوعا مصريا فرنسيا تحت عناون نحو مدن مستدامة، بالتعاون مع نادى المدينة المستدامة وجريدة الاهرام ابدو



وتعقد السفارة ملتقى تحت عنوان ” المنتدى الاقتصادى للمدينة المستدامة ” لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الفرنسية و المصرية لإيجاد و اقتراح حلول مبتكرة و ذلك في إطار خطة مصر للتنمية الحضرية المستدامة.

كما سيتم خلال هذا اليوم مناقشة أهم الإنجازات التي حققتها تلك الشركات في مجال كفاءة الطاقة و مشروعات المدن الذكية



كما سيتبع ذلك مناقشات و حوار حول كيفية الاستفادة من هذه النماذج و الحلول في المدن المصرية مع التركيز علي بعد المعايير



يهدف هذا اليوم في المقام الأول لفتح باب الحوار بين القطاع الخاص و الهيئات لجعل الأفكار المطروحة حول التخطيط الحضري المستدام في مصر واقعا ملموسا.