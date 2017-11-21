استثمار

أسبوع فرنسى مصرى بالقاهرة حول مشروعات المدن

مها أبوودن   تبدأ السفارة والغرفة الفرنسية بالقاهرة ، الخميس المقبل أسبوعا مصريا فرنسيا تحت عناون نحو مدن مستدامة،  بالتعاون مع نادى المدينة المستدامة وجريدة الاهرام ابدو    وتعقد السفارة ملتقى تحت عنوان " المنتدى الاقتصادى للمدينة المستدامة " لمناقشة …

21 نوفمبر، 2017 21 نوفمبر، 2017

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مها أبوودن

 
تبدأ السفارة والغرفة الفرنسية بالقاهرة ، الخميس المقبل أسبوعا مصريا فرنسيا تحت عناون نحو مدن مستدامة،  بالتعاون مع نادى المدينة المستدامة وجريدة الاهرام ابدو
 
 وتعقد السفارة ملتقى تحت عنوان ” المنتدى الاقتصادى للمدينة المستدامة ” لمناقشة  الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الفرنسية و المصرية لإيجاد و اقتراح حلول مبتكرة و ذلك في إطار خطة مصر للتنمية الحضرية المستدامة.

كما سيتم خلال هذا اليوم مناقشة أهم الإنجازات التي حققتها تلك الشركات في مجال كفاءة الطاقة و مشروعات المدن الذكية
 
كما سيتبع ذلك مناقشات و حوار حول كيفية الاستفادة من هذه النماذج و الحلول في المدن المصرية مع التركيز علي بعد المعايير
 
يهدف هذا اليوم في المقام الأول لفتح باب الحوار بين القطاع الخاص و الهيئات لجعل الأفكار المطروحة حول التخطيط الحضري المستدام في مصر واقعا ملموسا.

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