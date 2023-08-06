أسبوع شباب الجامعات.. رابط استمارة الطلاب الراغبين في التطوع

عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة خطة اللجنة وبحث آليات التنسيق لضم المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات المصرية فى الفترة من 8– 14 / 9 / 2023 برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أسبوع شباب الجامعات ورابط استمارة الطلاب الراغبين في التطوع وأماكن تنظيم الفعاليات.

أسبوع شباب الجامعات.. البيانات المطلوبة

وطرحت اللجنة استمارة للطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم الأسبوع وحددت مجموعة من البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي، صورة شخصية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم المحمول، البريد الإلكتروني، مع تحديد الحالة الدراسية، ومهارات المتطوع في التنظيم والحاسب الآلي.

كما تتضمن الاستمارة معرفة مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم أي أحداث سابقة، مع تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أو الافتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.

ويمكن للراغبين في التطوع لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان الدخول على الرابط وملىء البيانات ويكون آخر موعد لتسجيل المتطوعين على الرابط هو يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ ، وعلى المتطوعين المقبولين متابعة موعد المقابلات الشخصية علي نفس مكان رابط تحميل الاستمارة، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية وصور شخصية للمتطوع، وطباعة الاستمارة لإتمام المقابلة.

ويمكن للراغبين في التطوع الدخول على الرابط التالي وملء استمارة التطوع:

https://forms.gle/LKRgt6hkHvpCc4z2A

أسبوع شباب الجامعات.. أماكن تنظيم الفعاليات

يشهد أسبوع شباب الجامعات الذي تنظمه جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عددا من الأنشطة والفعاليات منها النشاط العلمي والرياضي والاجتماعي والفني والثقافي والجوالة والخدمة العامة، حيث المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا يتلاقون للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

وشرفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر – سبتمبر 2023، ومنذ أن وقع الاختيار والجامعة بقيادتها وإدارتها المختلفة في سباق مع الزمن للاستعداد لاستقبال الجامعات المصرية.

وخصصت الجامعة عددا من الأماكن لتنظيم الفعاليات حيث ينظم النشاط العلمي عددا من الفعاليات، ويقام المعرض العلمي في المكتبة المركزية، وتقام مسابقة الروبوت في قاعة المكتبة المركزية، ومسابقة العرض التقديمي لأفضل ابتكار في قاعة المناقشات بالمكتبة المركزية، أما مسابقة دوري المعلومات العلمية في قاعة الدكتور حسن حسني بالمكتبة المركزية.

أسبوع شباب الجامعات.. فعاليات ومسابقات

ويقدم النشاط الاجتماعي عددا من الفعاليات بقاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة، ومسابقة الشطرنج بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمبنى الإداري رئاسة الجامعة.

ويقدم النشاط الفني عددا من المسابقات في الموسيقي والكورال بمجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير، أما النشاط الثقافي فينظم مسابقة الأحاديث النبوية الشريفة بقاعة الدكتور محمود الطيب بمجمع الفنون والثقافة، وتقام مسابقة المراسل التليفزيوني بقاعة الدكتور محمود الجوهري بمجمع الفنون والثقافة، المخيم بجوار كلية الصيدلة.

وفي النشاط الرياضي تقام نهائيات الألعاب الجماعية ( كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة السلة ) بالصالة المغطاة ، ودوري المجموعات للألعاب الجماعية ( كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة السلة ) في الملاعب متعددة الأغراض، أما عن تنس الطاولة في صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم، بالإضافة لبعض الأنشطة الأخرى الأساسية والموازية تقام ببعض كليات الجامعة.

جدول النشاط الرياضي بأسبوع شباب الجامعات والشروط العامة

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات المصرية 2023 ، جدول النشاط الرياضي بأسبوع شباب الجامعات والشروط العامة للمشاركة فيه وأن عدد المشاركين في الأسبوع للنشاط الرياضي عددهم ٦٨ مشاركا.

الأعداد المشاركة في النشاط الرياضي :

-خماسيات كرة قدم يشارك فيه ٨ طلبة و١ مدرب

ألعاب القوي يشارك فيه 6 طلبة و6 طالبات و1 مدير و 1 إداري.

تنس طاولة يشارك فيه 2 طلبة و2 طالبات.

كرة اليد يشارك فيه 10طلبة و١ مدرب و١

كرة السلة يشارك فيه 8 طالبات و 1 مدرب

كرة طائرة يشارك فيه ٨ طلبة و٨ طالبات و٢ مدرب و١ إداري.

وجاءت الشروط العامة للنشاط الرياضي:

1 -يشترك في الأسبوع طلاب الجامعات الحكومية المصرية .

2 -لا يسمح لطلاب الدراسات العليا المشاركة في الألعاب .

3 -تقام البطولة طبقاً للجداول والمواعيد المعلن عنها .

4 -يسمح للطالب الاشتراك في لعبة جماعية ولعبة فردية .

5 -تشترك كل جامعة بفريق واحد في الألعاب التي ستنظم في الأسبوع .

6 -تشترك كل جامعة بالأعداد الموضحة قرين كل لعبة في الجدول.

7 -لا يتم تنظيم لعبة معلن عنها سواء جماعية أو فردية إلا في حالة اشتراك ثلث الجامعات على

الأقل أو خمس جامعات على الأقل.

8 -تطبق القوانين الدولية للهواة في فعاليات الأسبوع فيما عدا ما تنص عليه الشروط الخاصة بكل لعبة.

9 -تقام بطولة الألعاب الجماعية بنظام المجموعات في الأدوار الأولى ثم بخروج المغلوب في

الأدوار النهائية ) دور الثمانية.