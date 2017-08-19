أسبوع شاق للمحترفين المصريين فى أوروبا

وكالات تنتظر الطيور المصرية المهاجرة، أسبوعا ساخناً مليئا بالمواجهات المهمة، تحت شعار "صدام المصريين" الذي يتكرر هذا الأسبوع مرتين، وستكون المرة الأولى، مساء اليوم السبت، بين ستوك سيتي الذي يلعب له رمضان صبحي، وأرسنال الذي يضم لاعب الوسط محمد النني، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.وتبدو فرص الن

وكالات

تنتظر الطيور المصرية المهاجرة، أسبوعا ساخناً مليئا بالمواجهات المهمة، تحت شعار “صدام المصريين” الذي يتكرر هذا الأسبوع مرتين، وستكون المرة الأولى، مساء اليوم السبت، بين ستوك سيتي الذي يلعب له رمضان صبحي، وأرسنال الذي يضم لاعب الوسط محمد النني، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وتبدو فرص النني أكبر للمشاركة، في ظل ظهوره بمستوى طيب في مباراتي تشيلسي بالدرع الخيرية وليستر سيتي في الدوري، بينما شاهد صبحي هزيمة فريقه أمام إيفرتون، من على مقاعد البدلاء، وفي كأس الرابطة، سيدخل رمضان صبحي مع ستوك سيتي في صدام مع روشديل، الأربعاء المقبل.

ويلعب أيضا أستون فيلا الذي يضم الظهير الأيمن المخضرم أحمد المحمدي، في أول ظهور له مع فريقه الجديد، ضد ويجان، الذي يلعب له سام مرسي، متوسط الميدان، الثلاثاء المقبل، في كأس الرابطة الإنجليزية.

وافتتح محمود حسن “تريزيجيه” الأسبوع، مساء أمس الجمعة، بالتسجيل مع فريقه قاسم باشا في مرمى بشكتاش بالدوري التركي، ليهز النجم المصري الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وأنتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويخوض محمد صلاح نجم منتخب مصر، مع فريق ليفربول، مباراتين، الأولى اليوم السبت ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والثانية أمام هوفنهايم الألماني، فى إياب الدور التمهيدى لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

ويلعب أحمد حجازي، مواجهة قوية اليوم السبت، مع فريقه وست بروميتش، خارج دياره ضد بيرنلي، ثم يواجه أكرينجتون، الثلاثاء المقبل، في كأس الرابطة، ويشارك أيضا عمر جابر، مع فريقه بازل، غدا الأحد، ضد لوجانو بالدوري السويسري.

ويتطلع أحمد حسن “كوكا” مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، للتعافي من إصابته، للحاق بمباراتي فريقه ضد أفيس غداً الأحد بالدوري، وهافنارفجوردور الأيسلندي الخميس المقبل، بالدوري الأوروبي.

فيما تنتظر اتحاد جدة الذي يضم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، مواجهة هامة مع مضيفه الفيحاء، اليوم السبت، بالدوري السعودي، علما بأن عصام الحضرى ومصطفى فتحى لاعبا التعاون، قد خاضا مباراة الهلال فى افتتاح الجولة الثانية، يوم الثلاثاء الماضى، فيما أنتهى لقاء النصر الذى يلعب له حسام غالى، أمس الجمعة، أمام الإتفاق مساء أمس الجمعة، بالتعادل بهدفين لكل فريق.