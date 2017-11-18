أسبوع شاق للمحترفين المصريين بالدوريات المختلفة

على المصرى بعدما أنهى المحترفون المصريون، مهمة لقاء غانا مع منتخب الفراعنة، فى الجولة والسادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، ينتظر نجوم الكرة المصرية، أسبوعا شاقا وحافلا بالمواجهات الصعبة. وتتجه الأنظار اليوم السبت، إلى إنجلترا لمتابعة النجم محمد صلاح، حين يقود ف

على المصرى

بعدما أنهى المحترفون المصريون، مهمة لقاء غانا مع منتخب الفراعنة، فى الجولة والسادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، ينتظر نجوم الكرة المصرية، أسبوعا شاقا وحافلا بالمواجهات الصعبة.

وتتجه الأنظار اليوم السبت، إلى إنجلترا لمتابعة النجم محمد صلاح، حين يقود فريقه ليفربول في مواجهة قوية ضد ساوثهامبتون، بينما يأمل محمد النني لاعب وسط أرسنال الظهور في المواجهة القوية والمرتقبة أمام توتنهام في واحدة من أقوى لقاءات الأسبوع.

ويبدو أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، في مهمة صعبة، حين يتطلب الأمر إيقاف خطورة الإسباني ألفارو موراتا في لقاء فريقه ضد تشيلسي في الجولة الـ12، بينما يقود أحمد المحمدي فريقه أستون فيلا بدوري الدرجة الأولى ضد كوينز بارك رينجرز.

ويسعى أحمد حسن “كوكا” مهاجم سبورتينج براجا، لهز شباب فريقه السابق ريو آفي في كأس البرتغال، بينما لا يزال عمر جابر يبحث عن فرصة الظهور مع بازل أمام سيون في الدوري السويسري.

ويلعب غدا الأحد التعاون الذي يضم الحارس المخضرم عصام الحضري في مواجهة قوية ضد الأهلي في الدوري السعودي، وسط شكوك حول لحاق ثنائي الزمالك السابق مصطفى فتحي لاعب التعاون ومحمد عبد الشافي ظهير الأهلي لعدم الجاهزية.

ويخوض رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي مهمة جديدة بالدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل أمام برايتون، بينما يتطلع عمرو وردة مهاجم منتخب مصر وفريق أتروميتوس، لرد اعتباره أمام باوك فريقه الأسبق بالدوري اليوناني.

ويذهب محمد صلاح مع فريقه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في مهمة محفوفة بالمخاطر في دوري أبطال أوروبا في ضيافة إشبيلية الإسبانى، بينما يخوض عمرو جمال مواجهة صعبة مع فريقه بيدفيست بالدوري الجنوب إفريقي في نفس اليوم أمام صن داونز.

ويتمنى عمر جابر ظهير بازل السويسري الظهور في لقاء فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب عمرو مرعي مع النجم الساحلي ضد الملعب بالدوري التونسي.

ويسدل الستار على الأسبوع يوم الخميس باختبار صعب لكوكا مع براجا البرتغالي ضد ضيفه هوفنهايم الألماني في “يوربا ليج”، كما يبحث محمد النني عن ظهور مميز مع آرسنال أمام كولن بنفس البطولة، بينما يلعب النصر مع الاتحاد بالدوري السعودي وسط توقعات بصدام مصري بين غالي وكهربا.

وبدأت لقاءات المحترفين المصريين، هذا الأسبوع، أمس الجمعة، بالمباراة المنتظرة في الدوري السعودي، التى جمعت اتحاد جدة مع الشباب، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ولم يستطع محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الاتحاد، العودة لبريقه المعهود مع فريقه، بعدما قدم مستويات ضعيفة في بداية الموسم.

وحظى لقاء الرائد والنصر باهتمام خاص من الجماهير المصرية، وشهد هذا اللقاء مواجهة فرعونية خالصة، بين محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الرائد، وحسام غالي قائد النصر، انتهت بفوز فريق الأخير، بخمسة أهداف دون رد.

وشارك عمرو مرعي مهاجم منتخب مصر، مع فريقه النجم الساحلي، فى السقوط أمام شبيبة القيروان، بهدف نظيف فى الدوري التونسي، بينما قاد شوقي السعيد فريقه العربي، للفوز على الصليبخات، بهدفين نظيفين، في كأس ولى العهد الكويتى.