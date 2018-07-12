أسبوع خاسر للبورصة.. ورأس المال السوقي يفقد 10 مليارات جنيه

الأسبوع الرابع على التوالي للخسائر مبيعات المصريين والعرب تضغط مؤشرات السوق بتعاملات الخميسمنى عبدالباريخيّم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية هذا الأسبوع، وسط خسائر رأسمالية قيمتها 10 مليارات جنيه، فيما يتوقع أن يسيطر النطاق العرضي على السوق بالأجل المتوسط.وترا

الأسبوع الرابع على التوالي للخسائر

مبيعات المصريين والعرب تضغط مؤشرات السوق بتعاملات الخميس





منى عبدالباري

خيّم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية هذا الأسبوع، وسط خسائر رأسمالية قيمتها 10 مليارات جنيه، فيما يتوقع أن يسيطر النطاق العرضي على السوق بالأجل المتوسط.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “EGX30” خلال الأسبوع الحالي بواقع 1.5% ليغلق عند 15879 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 3% ليغلق عند مستويات 755 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بواقع 2.2% ليغلق عند مستويات 1990 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 889 مليار جنيه، مقارنة بـ899 مليارًا الأسبوع المنقضي.

ويعد هذا الأسبوع الرابع على التوالي الذي تُمنى فيه البورصة بتراجعات في ظل تأرجح المؤشرات، فيما يتوقع بنك استثمار فاروس سيطرة الحركة العرضية على السوق في نطاق 15500 و16600 خلال الأسابيع الستة المقبلة، مرجعًا ذلك بصورة رئيسة إلى غياب المحفزات المحلية أو العالمية عن المشهد.

ويرجح بنك الاستثمار أن تشهد السوق حالة من التعافي قصيرة المدى عند الوصول لمستويات 16600 نقطة.

وبختام تعاملات اليوم الخميس خيم الهبوط على جميع المؤشرات، بضغط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات هزيلة سجلت 589 مليون جنيه، من خلال التعامل على أسهم 167 شركة، ارتفع من بينها 37 سهمًا فقط، بينما تراجع 85، وظل 45 سهمًا على ثبات.

وأغلق مؤشر EGX30 خاسرًا نحو 0.5% عند 15879 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.58% ليغلق عند 775 نقطة، ومؤشر EGX100 خاسرًا 0.37% عند مستوى 1990 نقطة.

وسجلت مبيعات المصريين والعرب 15.4 مليون جنيه، و2.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجلت مشتريات الأجانب 17.7 مليون جنيه.