أسبوع ثقافي مصري في جامعة أومباتو بالإكوادور

سمر السيد قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أنه فى إطار جهود السفارات المصرية في الخارج لإبراز الإسهام الثقافي والتراث الحضاري الذي تمتلكه مصر، افتتح السفير عبد المنعم عمر سفير جمهورية مصر العربية في الإكوادور ومعه رئيس جامعة أومباتو الإكوادورية " فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في جامعة اومباتو بال



سمر السيد

قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أنه فى إطار جهود السفارات المصرية في الخارج لإبراز الإسهام الثقافي والتراث الحضاري الذي تمتلكه مصر، افتتح السفير عبد المنعم عمر سفير جمهورية مصر العربية في الإكوادور ومعه رئيس جامعة أومباتو الإكوادورية ” فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في جامعة اومباتو بالإكوادور” الذي نظمته السفارة بالتعاون مع جامعة أومباتو الإكوادورية وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضى حتى الأول من ديسمبر الجارى.

وصرح السفير عبد المنعم عمر سفير جمهورية مصر العربية في الإكوادور، بأن الأسبوع الثقافي تضمن عدداً من الفعاليات الثقافية منها معرض للصور الفوتوغرافية المصرية، ومعروضات من المطبوعات المصرية الثقافية والسياحية، وكذا مطبوعات تعريفية موجزة عن المشروعات المصرية الإستراتيجية والقومية العملاقة التى تنهض يها الدولة حالياً، فضلاً عن عرض عدد من الأفلام المصرية التسجيلية التاريخية والسياحية.

وأوضح سفير مصر لدى الإكوادور، أن الأسبوع الثقافي المصري حظي بحضور واهتمام من قبل العديد من المثقفين وطلبة الجامعة وطلبة المدارس من أبناء محافظة أومباتو الإكوادورية الذين ابدوا اهتماماً وشغفاً بالتعرف على التراث الحضاري والإسهام الثقافي المصري العالمي، كما حظي بتغطية من قبل وسائل الإعلام الإكوادورية.