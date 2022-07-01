أسبوع ثقافي مصري في الأردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة

رشحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وفدا ثقافيا وفنيا لتمثيل مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمشاركة فى الاحتفالات باختيار مدينة «إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022» من خلال أسبوع ثقافى مصرى يقام فى الفترة من 1 حتى 7 يوليو، وذلك تفعيلا للبرنامج التنفيذى الذى وقعته مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار.

ويشمل عدة مسارات للتعاون الثقافى بين مصر والأردن تضم عددا من المجالات الفنية والثقافية والإدارة والصناعات المتخصصة التي من شأنها تبادل الخبرات، وإتاحة الفرص أمام مثقفي البلدين للحوار والتواصل المثمر للارتقاء بالوعي.

وزيرة الثقافة: القوى الناعمة وسيلة لتوطيد العلاقات مع الأشقاء

قالت عبدالدايم إن مصر والأردن تجمعهما روابط تاريخية متجذرة، وأضافت أن القوى الناعمة بمختلف صورها أحد وسائل توطيد العلاقات مع مختلف الشعوب خاصة الأشقاء.

وأشارت إلى أن الفعاليات الإبداعية المتبادلة بين البلدين نشأت منذ عقود طويلة، ووجهت التهنئة لشعب الأردن لاختيار إربد العاصمة العربية للثقافة فى 2022.

فاعليات برنامج اختيار مدينة « إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 »

يشار أن الوفد المسافر لإقامة الأسبوع الثقافى المصرى بالأردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 يترأسه الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

ويشمل برنامج فعالياته عدة ندوات ثقافية أعدها المجلس الأعلى للثقافة، ويقيم صندوق التنمية الثقافية معرضا لفنون الخط العربي وآخر للحرف التقليدية وورشة عمل خاصة بها، كما تشارك الأوبرا بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والبيت الفني للفنون الشعبية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وقطاع الإنتاج الثقافي بالعرض المسرحي «فريدة».