أسباب هبوط أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية.. شركة حكومية تجيب

كشف إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن انخفاض خام الألومنيوم بالسوق المحلية نتيجة هبوط أسعار البورصة العالمية وعلاوات التشغيل يعود إلى حالة الركود التى تشهدها الأسواق العالمية بعد اتجاه غالبية الدول إلى تلبية احتياجات مواطنيها من السلع الاستراتيجية «الغذاء والدواء».

وقال رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن غالبية الدول تتجه إلى تأجيل أى خطط استثمارية وتخفيض الطاقات الإنتاجية للمصانع صاحبة المنتجات غير الأساسية.

يشار إلى أن شركة «مصر للألومنيوم» -التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» إحدى كيانات وزارة قطاع الأعمال العام – خفضت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال أغسطس للشهر الرابع على التوالى، بقيم بين ألف إلى 8 آلاف جنيه للطن بدون الضريبة.

مصر للألومنيوم: الهبوط يعود إلى انخفاض البورصة العالمية 200 دولار فى الطن الواحد

وأعلن إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن شركته خفضت أسعار التوريد هذا الشهر بسبب هبوط أسعار البورصة العالمية بمتوسط 200 دولار فى الطن، ليسجل 2400 دولار، مقابل 2605 دولارات الشهر الماضى، إضافة إلى انخفاض أسعار علاوات التشغيل العالمية بقيم بين 100 و200 دولار فى الطن.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال شركة مصر للألومنيوم ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5 مليارات بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال «مصر للألومنيوم» المرسلة للبورصة بنهاية يناير الماضى، تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليونا في الفترة المقابلة.