أسباب قرار«مصر للألومنيوم» بتثبيت أسعار توريد الخام خلال مايو الحالى

ثبتت شركة «مصر للألومنيوم» – التابعة لـ «القابضة للصناعات المعدنية» إحدى كيانات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال مايو الحالى.

وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ “المال”، أن “مصر للألومنيوم” ثبتت أسعار التوريد بسبب استقرار البورصة العالمية خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب حالة الركود فى المبيعات التى ضربت السوق المحلية نتيحة اشتباكات السودان الأخيرة.

الصناعات الهندسية: حرب السودان زادت من حالة الركود وسيكون لها تأثير كبير على صادرات الشركات

وقال المهندس، إن أزمة السودان سيكون لها تأثير كبير على صادرات الشركات المصرية، نظرا لأن جزء كبير من صادرات الألومنيوم المصنعة تذهب إلى هناك.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الشركة الحكومية ثبتت أسعار السلك عند 99 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «14%»، وكذلك لفات البارد عند 100 ألف جنيه.

وذكر فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد استقر عند 102 ألف جنيه، والسلندرات «الأسطوانات» عند 86 ألفا، كما استقر طن لفات الألومنيوم عند 99.5 ألف جنيه.

يذكر أن مؤشرات نتائج أعمال مصر للألومنيوم عن الـ 6 أشهر الأولى من 2022-2023، أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 11%، لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل 814.15 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

واعتمد مجلس إدارة “مصر للألومنيوم” الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024، وتستهدف الشركة تحقيق نموًا في صافي الأرباح بنحو 93.7%، لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 3.02 مليار جنيه متوقع تنفيذ بنهاية العام المالي الحالى.

كما تستهدف مصر للألومنيوم بحسب بيان للبورصة المصرية الأحد الماضى، نمو إجمالي المبيعات لتصل إلى 26.6 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.