أسباب عدم تأثر سوق السيارات برفع قيود تحويلات العملة

أحمد الجوهرى: القرار ليس له تأثير مع تكدس المخزون وتراجع الإقبال على الشراء حسن سليمان: مستقبل المستوردين فى خطر وعلى المركزى إعادة النظر فى سياساته النقدية شريف عيسى استبعد خبراء سوق السيارات وجود تأثير لقرار طارق عامر محافظ البنك المركزى والصادر الأربعاء الماضى، برفع القيود على تحويل

أحمد الجوهرى: القرار ليس له تأثير مع تكدس المخزون وتراجع الإقبال على الشراء

حسن سليمان: مستقبل المستوردين فى خطر وعلى المركزى إعادة النظر فى سياساته النقدية



شريف عيسى استبعد خبراء سوق السيارات وجود تأثير لقرار طارق عامر محافظ البنك المركزى والصادر الأربعاء الماضى، برفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى، وإلغاء التعليمات الصادرة فى فبراير 2011. وكانت التعليمات الصادرة عن المركزى تنص على ألا يزيد الحد الأقصى للتحويل للخارج عن 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل للمرة خلال العام. وقال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن قرار رفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج لن يسهم فى إحداث أى تحسن فى أداء مبيعات السوق، سواء للطرازات المجمعة محليًّا، أو المستوردة من الخارج فى ظل استمرار مقاطعة العميل للشراء. وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أن أسعار الصرف الحالية والتى تقترب من مستوى 18.25 جنيه، تعد غير ملائمة لاستيراد سيارات كاملة، مطالبًا البنك المركزى بضرورة إعادة النظر فى طريقة إدارته للسياسية النقدية فى ظل المخاطر التى باتت تحيط بمستقبل الوكلاء المعتمدين على الاستيراد، واستمرارهم بالقطاع. وأوضح سليمان أن مخزون السوق من السيارات كبير جدًّا، كما أن بعض شركات السيارات قررت خلال الفترة الماضية التوقف الكامل عن استيراد أى سيارات جديدة لحين الانتهاء من المخزون المكدس لها، كاشفًا عن إجراء عدد من البنوك لاتصالات مكثفة مع عدد من وكلاء موزعى السيارات لفتح اعتمادات استيرادية إلا أن جميعها يتم رفضها مع استمرار حالة الركود التى تعانيها حركة البيع والشراء. ومن جانبه، وصف خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، قرار رفع القيود على فتح الاعتمادات الدولارية، بالصائب للغاية، واللازم لتحفيز بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، إلا أن تداعياته على سوق السيارات قد تكون بلا جدوى، خاصة أن السوق تعانى حالة من الركود، وتوقف تام لمبيعاتها. واستبعد أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات- إحدى شركات القصراوى، وجود أى تأثير على رفع القيود على التحويلات الدولارية، بسبب تراجع الإقبال على الشراء، بالإضافة إلى تكدس المخزون لدى الموزعين والتجار. وأشار الجوهرى إلى أن استمرار نزيف الخسائر لدى كل شركات السيارات دفعهم لتراجعهم عن استيراد العديد من الطرازات لحين نفاد المخزون، موضحًا أن تراجع مبيعات السوق خلال العامين الماضيين منذ 2015، تتراوح ما بين %60 إلى %65، وبالتالى فإن هذه القرارات لن يكون لها تأثير لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك. وتوقع الجوهرى مزيدًا من التراجع لسوق السيارات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة رسوم القيمة المضافة، ورغبة الحكومة فى رفع أسعار الوقود والبنزين خلال يوليو المقبل، والذى سينعكس بمزيد من الركود.