أسباب طرح الفراخ البرازيلي المجمدة في السوق المحلية

أثيرت حالة من الجدل بين المواطنين بعد طرح الفراخ البرازيلي المجمدة في منافذ التموين بكميات كبيرة بأسعار مخفضة ، وطرحهم للعديد من التساؤلات عن اسباب طرحها وكيفية ذبحها ومدي صلاحيتها والهدف من وراء استيرادها.

وفي هذا التقرير ترصد “المال” أسباب ارتفاع اسعار الفراخ البيضاء البلدي بشكل كبير مما أدي إلي قيام الحكومة باللجوء إلي آلية استيراد الفراخ البرازيلي لكبح جماح الاسعار.

إنفلات اسعار الدواجن المحلية أدت لطرح البرازيلي

البداية عندما شهدت اسعار الفراخ المحلية ارتفاعات غير مسبوقة بداية شهر يناير من العام الجاري حيث قفزت من 65 و70 جنيهًا للكيلو الواحد لنوع الدواجن البيضاء إلي 80 و100 جنيهًا وتخطت حاجز الـ120 جنيهًا في بعض المناطق.

قطع دواجن مجمدة

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة في تصريحات تلفزيونية بداية شهر فبراير الماضي، أن اسعار الفراخ المستوردة أقل من الفراخ المحلية بنحو 25 جنيهًا على الرغم من أنه يتم استقدامها من الخارج.

وأضاف السيد أن سعر الفراخ المستوردة زنة 1.5 كيلو 95 جنيهًا، مقارنة بـ120 جنيهًا سعر المحلية، مؤكدَا وجود انفلات في سوق الدواجن وارتفاعات غير مبررة، حيث يبلغ سعر الدواجن المحلية 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأوضح أن المشكلة الأساسية التي تواجه السوق هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن أسعار الفراخ لن تنخفض إلا بانخفاض مدخلات الإنتاج.

وقال إن زيادة الإنتاجية بقطاع الأمهات تحتاج إلى 8 أشهر، حتى تعود أوضاع الإنتاج لما كانت عليها، لافتًا إلى أن السوق حاليًا يعمل بطاقة 60% فقط.

طرح دواجن برازيلية في أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية

في هذا الوقت كانت معارض أهلا رمضان والتي تقيمها الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية في كافة محافظات الجمهورية تظهر بشكل سريع، والتي بلغ عددها 350 معرضَا وشادرًا، إضافة إلي أكثر من 2000 معرض تابع للغرف التجارية في المحافظات.

وكانت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعالت الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية قد إستهدفت طرح 50 ألف طن من الفراخ البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو الواحد، وحتي 1300 جرامًا بسعر 84.5 جنيهًا.

ولم تمضي أيام قليلة حتي بدأت الفراخ المحلية تفقد عدة جنيهات من سعرها المرتفع بشكل غير مبرر في السوق المحلية نتيجة إقبال المواطنين على شراء الدواجن البرازيلي المجمدة من منافذ التموين.

فراخ برازيلي

تداول الشائعات عن الفراخ البرازيلي والحكومة ترد

مع استمرار ضخ وزارة التموين لعدد كبير من الفراخ البرازيلي المجمدة في منافذها التابعة خاصة المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي شائعات كثيرة عنها.

ومن أبرز تلك الشائعات أن الحكومة تسعي لتحقيق ربح كبير منها وهي ، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إضافة إلي أنها لم تذبح على الشريعة الاسلامية.

وفي هذا الشأن قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، قامت بإستيراد 50 ألف طن دواجن من البرازيل لطرحها بسعر التكلفة في السوق المحلية لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

وأكد سعد في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه تم استيراد الفراخ المجمدة من الدولة رقم 1 في العالم والتي تقوم بتصدير الدواجن للاتحاد الأوروبي والذي يشدد في إجراءات السلع المستوردة لأسواقه.

ولفت سعد إلي وجود حالة من الارتياح لدي قطاع كبير من المواطنين بعد طرح فراخ مستوردة بسعر منخفض، مضيفَا أنها ليست مطروحة على بطاقات التموين بحيث يتم الحصول عليها بشكل إجباري، ومن يريد شراءها يستطيع ذلك ومن لا يرغب يتركها.

وأشار سعد إلي أن استيراد الفراخ المجمدة من الأدوات التي تم اللجوء إليها لأن توقيت الحل هو الذي فرض ذلك، حتى تعود أسعار الدواجن المحلية لتغطية السوق المحلية.

الدواجن البرازيلي مذبوحة طبقا لتعاليم الشريعة الاسلامية

بينما قال وصفي عبد الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف أن الدواجن البرازيلي المجمدة بالسوق آمنه وتم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية.

وأضاف عبد الله في تصريحات منذ أيام لـ”المال” أن الدواجن البرازيلي خضعت لكافة الإجراءات الصحية بمعرفة إدارة الحجر البيطري المتواجدة مع الملحق التجاري بسفارة مصر بالبرازيل.

وأشار عبد الله إلي إنه يتم تواجد مفتشي الحجر البيطري داخل المجازر البرازيلية للتأكد من ذبحها على الشريعة الإسلامية وكتابة عبارة مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية على كل كيس دجاجة مجمدة معدة للتصدير إلى مصر.

20 كرتونة يوميًا بالمصرية لتجارة الجملة

من جهتها توفر الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي عبر 220 فرع تجزئة يغطي 11 محافظة هى القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان.

وكان مجدي حسين، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الفيوم قال لـ”المال” الاسبوع الماضي، إنه يتم طرح من 15 إلي 20 كرتونة فراخ برازيلي مجمدة يوميًّا لكل فرع تجزئة تابع للشركة.

ورصدت عدسة “المال” في ثلاجة الشركة المصرية لتجارة الجملية كميات كبيرة من الفراخ البرازيلية في الكراتين التي تم استيرادها مع بيعها للمواطنين.

الفراخ البرازيلي قبل بيعها للمواطنين

ما هي الفراخ البرازيلي المطروحة في التموين

الفراخ البرازيلي المجمدة تحمل اسم confidence “الثقة” وهي من إنتاج مجزر بي أر إف س/أ ـ فرانسيسكو بلتراو ـ بارانا ـ البرازيل، ويتميز كيس الفرخة البرازيلي أن لون الكيس أزرق، وهي بدون أحشاء.

كما أن وزنها صافي كما هو مدون على الكيس الخاص بها، وتم ذبحها باليد حسب الشريعة الاسلامية، تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء مطبوعان على شريط الغلق من أعلي الكيس.

ويتم حفظ الفرخة البرازيلي مجمدة في درجة حرارة 18 مئوية تحت الصفر، كما أنه لا يجوز إعادة تجميدها بعد إذابتها.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي إنه تم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد 25 ألف طن فراخ برازيلي جديدة، وطرحها في المنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة.