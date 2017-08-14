أسباب سفر وفد من هيئة قناة السويس إلى الصين

أماني العزازي: رأس المهندس حسن الخميسى، نائب مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، وفدا يضم المهندس إبراهيم عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة القناه للإنشاءات البحرية، وأربعة من كبار المهندسين التنفيذين فى زيارة إلى بعض الشركات المتخصصة فى تنفيذ وبناء أحواض السفن العائمة بالصين والمتقدمة

أماني العزازي:

رأس المهندس حسن الخميسى، نائب مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، وفدا يضم المهندس إبراهيم عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة القناه للإنشاءات البحرية، وأربعة من كبار المهندسين التنفيذين فى زيارة إلى بعض الشركات المتخصصة فى تنفيذ وبناء أحواض السفن العائمة بالصين والمتقدمة بعطاءات فى المناقصة التى أعلنت عنها شركة القناه للإنشاءات البحرية الشهر الماضى؛ لتنفيذ حوض عائم حمولة 5 آلاف طن بتكلفه استثمارية 200 مليون جنيه، وذلك للتعرف على إمكاناتها الفنية وقدراتها التصميمية فى تنفيذ الأحواض وأحدث التقنيات المستخدمة فى مجال تنفيذ الأحواض العائمة.

وقال المهندس جمال خالد، مدير عام قطاع الشركات بهيئة قناة السويس، إنه من المزمع إعداد تقرير عن زيارة الوفد للصين وعرضه على الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لاختيار أفضل العروض وفقا لأفضل الإمكانات والأسعار.



وأضاف أن قطاع الشركات بهيئة قناة السويس يشهد خطة طموحة لإعادة الهيكلة بعد موافقة الفريق مميش على رصد مليار جنيه لأعمال تطوير أرصفة الشركات السبع التابعة للهيئة استعدادا لاستقبال السفن والوحدات البحرية العملاقة بهدف البناء والصيانة.