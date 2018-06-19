أسباب زيادة دعم الوقود بنسبة 45% خلال النصف الثاني من العام المالي

· سجل 74 مليار جنيه بزيادة 19 مليار جنيه عن المخصص بالموازنة · 34.5 % زيادة فى قيمته "يناير – يونيو" مقارنة بالمخصصات المحددة نسمة بيومى قفزت فاتورة دعم الوقود بنحو 45% خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام. وسجلت فاتورة دعم الوقود خلال ال

· سجل 74 مليار جنيه بزيادة 19 مليار جنيه عن المخصص بالموازنة

· 34.5 % زيادة فى قيمته “يناير – يونيو” مقارنة بالمخصصات المحددة

نسمة بيومى



قفزت فاتورة دعم الوقود بنحو 45% خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.

وسجلت فاتورة دعم الوقود خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى نحو 74 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه خلال النصف الأول، بحسب تأكيدات مصدر حكومى.

ورصدت الحكومة 110 مليارات جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالى الحالى، على أساس احتساب سعر برميل خام برنت عند 55 دولارا، مقابل 89 مليار جنيه حددتها لنفس الغرض العام المالى المقبل عند سعر برنت 67 دولار.

قال مصدر حكومى إن ارتفاعات الخام العالمى برنت ظهرت بشكل واضح خلال النصف الثانى من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول والذى عبرته الحكومة بمتوسط ملائم لما حددته فى موازنة 2017/2018.

وتابع: لم تستطع الحكومة العمل بفاتورة الدعم المحددة للنصف الثانى، بواقع 55 مليار جنيه، بسبب الارتفاعات الكبيرة والمستمرة فى أسعار الخام العالمى، والتى ترتبط بشكل مباشر بأسعار استيراد المشتقات البترولية من الخارج، لذلك تعدت جملة الفاتورة الفعلية المبالغ المرصودة فى الموازنة بنسبة 34.5% تقريبا، بزيادة 19 مليار جنيه عن المحدد فى موازنة 2017/2018.

جدير بالذكر أن وزارة البترول أكدت منذ أيام أن كل دولار زيادة فى أسعار الخام العالمى برنت يتبعه زيادة فى فاتورة دعم المشتقات بنحو 3.5 مليار جنيه.

ومنذ مطلع العام الجارى بدأت أسعار الخام العالمى “برنت” فى الصعود بشكل ملحوظ ليستمر فى الدوران حول مستوى 70 دولارا للبرميل، واستمر فى الارتفاع تدريجيا حتى لامس مستوى 80 دولارا شهر مايو الماضى.

وبعد ذلك بدأ الخام العالمى فى موجة من الانخفاض حتى وصل حاليا إلى مستوى 74 دولار للبرميل، بسبب التوقعات العالمية بزيادة حجم الإنتاج، خلال اجتماع منظمة الأوبك المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة.