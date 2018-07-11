أسباب تواجد جرار سكة حديد على رصيف محطة مترو غمرة

مدحت إسماعيل أوضح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، أن الشركة استعانت بأحد الجرار التابعة للسكة الحديد لشد الونش الذي قام مساء اليوم برفع عربيتي قطار مترو الأنفاق اللذين خرج عن القطبان مساء اليوم. جاءت تصريحات عبد الهادي تفسيرا للصورة المتداولة ع

مدحت إسماعيل

أوضح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، أن الشركة استعانت بأحد الجرار التابعة للسكة الحديد لشد الونش الذي قام مساء اليوم برفع عربيتي قطار مترو الأنفاق اللذين خرج عن القطبان مساء اليوم.

جاءت تصريحات عبد الهادي تفسيرا للصورة المتداولة علي عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود جرار سكة حديد علي خط مترو غمرة.

يذكر أن مسار خطوط السكك الحديدية التي تبدأ من رمسيس تتقاطع مع خط المترو الأول (المرج -حلوان)، ودخل الجرار عبر محطة مترو غمرة.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، في بيان لها إنه انتقل المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق وجميع قيادات شركة المترو إلى محطة مترو المرج القديمة لمتابعة حادث سقوط عربيتن من القضبان دون أى إصابات.

وأوضحت أنه جارٍ رفع العربتان بمعرفة فرق الطوارئ والصيانة بشركة المترو.

ومن المتوقع أن تعود الحركة لطبيعتها صباح غد الخميس.

ومن جانب آخر تم التنسيق مع اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام للدفع بأتوبيسات ومينى باصات من محطة المطرية وعزبة النخل.

يذكر أن قطارات المترو بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة المطرية بالاتجاهين ومن محطة المطرية الى محطة عزبة النخل فى اتجاه واحد والخدمة متوقفة بمحطة المرج القديمة فقط.