أسباب تراجع مصر فى التجارة عبر الحدود

■ عدم توافر أرصفة وهناجر تفريغ أهم المشكلات ■ تأخر زمن الإفرج عن البضائع وزيادة تكلفتها بسبب البيروقراطية ■ مطالب بفحص بضائع الوارد بالأشعة للقضاء على التلاعب الورقى ■ توحيد المستندات ووضع إطار زمنى لإنهاء الإجراءات أهم التوصيات ■ وضع حد أقصى لغرامات الحاويات بما لا يتجاوز ضعف المعدل العالمىالسيد

■ عدم توافر أرصفة وهناجر تفريغ أهم المشكلات

■ تأخر زمن الإفرج عن البضائع وزيادة تكلفتها بسبب البيروقراطية

■ مطالب بفحص بضائع الوارد بالأشعة للقضاء على التلاعب الورقى

■ توحيد المستندات ووضع إطار زمنى لإنهاء الإجراءات أهم التوصيات

■ وضع حد أقصى لغرامات الحاويات بما لا يتجاوز ضعف المعدل العالمى

السيد فؤاد

أرسل الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك برئاسة أحمد حامد دراسة أعدها الاتحاد عن تراجع مصر فى مؤشر البنك الدولى للتجارة عبر الحدود إلى كل من وزارتى المالية، والصناعة والتجارة الخارجية، خلال الفترة القليلة الماضية.

وهوى مركز مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 28 فى عام 2010 إلى 168 فى عام 2016، فى تقرير البنك الدولى الذى يعتمد على عدة عوامل للقياس منها زمن الإفراج عن البضائع وتكلفة الإفراج عنها.

وقال أحمد حامد، رئيس الاتحاد ورئيس شركة سيفتى لينك للملاحة فى تصريحات لـ«المال» إنه سلّم الدراسة إلى مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعتين لوزارتى المالية والتجارة الخارجية على الترتيب، بصفتها الجهات المسئولة بشكل مباشر عن متابعة موقف مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود.

وأضاف حامد أن الجهات المذكورة وعدت بحل كل المشكلات التى شملتها الدراسة، والتى تضمنت رصد كل التحديات بدقة عالية.

يُذكر أن وزارة المالية والتجارة الخارجية كانت قد عقدت أكثر من لقاء مؤخرًا لمناقشة أسباب تأخر ترتيب مصر فى مؤشر التجارة العالمية وفقًا لتقرير البنك الدولى.

وأشار حامد إلى أن الدراسة شملت العوامل المسئولة عن تأخير زمن الإفرج عن البضائع وزيادة تكلفتها، كمحطات الحاويات ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات، والمستندات اللازمة للإفراج عن البضاعة.

وتابع أن الزمن الكلى للحصول على البضائع يُعرف بأنه الوقت المستغرق منذ أن يتم إعطاء الأمر بالشراء إلى أن يتم وصول البضائع إلى مخازن المستلم، شاملا المعاملات الجمركية والرقابية والتعامل مع كل اللاعبين داخل منظومة النقل بالحاويات.

وأوضح أن منظومة النقل بالحاويات يشمل البنوك، والخط الملاحى أو وكيله، ومصلحة الجمارك، والجهات الخازنة «محطات الحاويات»، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغير ذلك من الجهات المساعدة التى يكون دورها ثانويًّا.

وحسب الدراسة، لا يوجد اتساق بين مواعيد اللاعبين المختلفين داخل المنظومة، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من الزمن بلا داعٍ، ومنها على سبيل المثال وجود وقت مهدر داخل البنوك للحصول على المستندات ونموذج 4.

وأوضحت الدراسة أن البنوك تستغرق وقتًا طويلا فى هذا الأمر قد يصل إلى عدة أيام نتيجة إجبار أن يتم إرسال المستندات من بنك المصدر إلى بنك المستورد ثم عملية تدبير العملة نفسها، كما أن هناك تأخر العميل نفسه فى سحب المستندات من البنك لظروف تدبير العملة.

واقترحت الدراسة أن يتم إلغاء شرط إرسال المستندات من بنك إلى بنك، وإلغاء العمل بنموذج 4 فى الوارد، فلا داعى له من الأساس، سواء ورقيًّا أو إلكترونيًّا خاصة مع ضعف منظومة تكنولوجيا المعلومات وسقوطها بشكل شبه مستمر أو ما يعرف بالسيستم.

وبالنسبة للخطوط أو التوكيلات الملاحية لسحب إذن تسليم البضاعة ثم عملية صرفها، فأكدت الدراسة أنه لا يتم سحب الإذن إلا اليوم التالى لوصول السفينة، وبالتالى يتم إهدار وقت فى إعداد الفواتير وطوابير الانتظار.

كما يتم إعادة إرسال المناديب إلى البنوك لإيداع المصاريف، ثم العودة ثانية إلى الوكيل الملاحى للحصول على إذن التسليم أو تعليمات الصرف، وغالبًا ما تتعدى الساعة الثالثة عصرًا ليهدر يوم عمل كاملا.

يذكر أن التوكيل الملاحى يقوم بإصدار «الإذن الملاحى» إلى صاحب الرسالة، حتى يتوجه به إلى مصلحة الجمارك لاستلام البضاعة بعد دفع الرسوم الجمركية، والعرض على الجهات الرقابية واستيفاء جميع الطلبات.

واقترحت الدراسة فى هذا الشأن أن يكون سحب الإذن الملاحى بمجرد إخطار السفينة بالوصول دون انتظار بالميناء، وقيد البيان الجمركى والسير فى الإجراءات دون الحاجة إلى إذن التسليم الملاحى.

كما يكتفى بالبوالص المتسقة مع «المانيفستو» خاصة للبوالص الاسمية فى الوقت الذى ينحصر دور الجمارك فى إنهاء الإجراءات، واستيفاء الرسوم المقررة والتأكد من استيفاء العرض حتى لا تمانع من الصرف وهى لا تقوم بتسليم أو صرف أى بضائع بنفسها إلى العملاء إنما يقوم بهذا الدور الجهات الخازنة نائبًا عن الناقل.

كما اقترحت الدراسة التأكيد على الخطوط الملاحية بتحصيل المبالغ من المندوبين طرفها دون إرسالهم إلى البنوك، وتحصيل مصاريف التخزين مباشرة بالجهات الخازنة عند عمليات الصرف.

وبالنسبة لبند الجمارك أشارت الدراسة إلى أن مصلحة الجمارك لا تسمح للعملاء بالحصول على رقم القيد 46 إلا بعد مراجعة المستندات بمعرفة الموظف المختص وسحب الإسكان بالموقع الجمركى، والإصرار على فتح وكشف ومعاينة جميع الحاويات يدويًّا.

كما تقوم مصلحة الجمارك بإرسال الكشف والمعاينة المكتوبة بخط يد الموظف إسكان إلى البيانات الخاصة عن الشحنة «الداتا» من مكتب الحركة، علاوة على قيامها بعدم التوصيف النافى للجهالة أحيانًا وفقًا لبنود التعريفة بمعرفة بعض موظفى الحركة، الأمر الذى يؤثر على قدرة مثمنى الداتا فى عملية التقييم.

وأشارت الدراسة إلى عدم توافر أرصفة وهناجر تفريغ لعمليات كشف الجميع، وعدم توافر بيئة عمل وأماكن مناسبة لموظفى الحركة بالساحات، كما أن المصلحة تصر على أن تتم عمليات الكشف باستمارة جرد حتى فى حالة المطابقة للبيان والفاتورة.

وألمحت إلى عدم اتباع معظم الموظفين لقواعد التقييم المتبعة وفقًا للمادة السابعة والتوسع فى استخدام المنشورات السعرية فى غير محلها، كما أنها تقوم بالوقف شبه التام لبضائع الترانزيت غير المباشر، ورفض الجمارك للموافقة على التحكيم الجمركى فى حالات كثيرة جدًّا.

وأشارت الدراسة إلى بعض الحلول لهذا البند «الجمارك» السماح للعملاء بالقيد والحصول على رقم 46، وسحب إسكان للمستندات من مكاتبهم وبمعرفتهم، والعودة للعمل بنظام إدارة المخاطر لتفادى إهدار الوقت والجهد فى عمليات الكشف والمعاينة لجميع البضائع.

يذكر أنه من مراحل إجراءات التخليص الجمركى على البضائع الواردة للموانئ المصرية، هى تسجيل الشهادة الجمركية فى دفتر 46، وإدراج الإقرار الجمركى على الحاسب الآلى للمجمع الجمركى، وبعد إدراج 46 على الحاسب الآلى، يتم إعطاء الإقرار الجمركى رقم 46، وهو رقم الشهادة الجمركية، ومع طباعة رقم 46 يتم طباعة ورقة بأسماء الكشافين.

كما اقترحت الدراسة استكمال منظومة الفحص بالأشعة، فيما يخص البضائع المحواة بالموانئ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمعاونة الكشافين والمعاينين لنقل المعلومة وصور عن الوارد الفعلى إلى الداتا سنتر للإسراع فى عملية التثمين والقضاء على التلاعب فى المستند الورقى.

وطالبت بالتأكيد على صلاحية عمل الفيديو كونفرانس وشاشات العرض لموقف الشحنات، والتوسع فى برامج التدريب لكل من موظفى الحركة وموظفى التقييم والمستخلصين الجمركيين، والالتزام بمعايير اتفاقية التقييم الجمركى وفقًا لللمادة السابعة من اتفاقية التجارة الحرة.

كما طالبت بالعودة إلى التوسع فى الترانزيت غير المباشر، واستخدام السيل الإلكترونى والأجهزة الحساسة لتغيير البيئة داخل الحاويات، وإنشاء مناطق حرة على المنافذ البرية، خاصة السلوم والعوجة، وتصنيف مكاتب المستخلصين وفقًا لمعايير معتبرة.

وأكدت الدراسة أنه بعد الانتهاء من تقديم الملف الجمركى يتم تقديم ملف آخر إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا يتم قبول الملفات الصناعية إلا بعد كشف ومعاينة الجمارك.

وتابعت الدراسة: يواجه المتعاملون نقصًا بعدد الفاحصين ونزولهم المتأخر إلى مواقع الفحص، والإصرار على عدم السحب فى حالة وجود أى خلاف بين ما هو مدون بالبوليصة وبين الواقع، مما يؤخر إرسال العينات إلى المعامل.

كما أن المتعاملين مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات يواجهون تأخر النتائج المعملية، وكذلك قرار 991 لسنة 2015 والخاص ببعض السلع التى يتم استيرادها بشروط خاصة «معظمها سلع غذائية»، وعدم ظهور الشهادة على السيستم، بالإضافة إلى أن قرار 43 لسنة 2016 والذى عمل على تأخير تسجيل المصانع الموردة رغم استيفاء مستنداتها، وعدم الموافقة على صرف البضائع المقبولة ظاهريًّا أو معمليًّا إذا ما كانت نفس البوليصة تحتوى على بضائع مرفوضة، والتوسع فى الرفض الظاهرى.

يشار إلى أن القرار رقم 43 لسنة 2016، الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسجيل المصانع المصدرة لمصر بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما لن يُسمح باستيراد المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، ولن يتم الإفراج عن السلع المحددة إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

واقترحت الدراسة فى هذا الشأن توحيد الملف للجمارك والواردات «النافذة الواحدة»، قبول الملفات الصناعية، وتوحيد يوم نزول اللجان، وزيادة عدد الفاحصين، وعمل نوبتجيات فحص بمقابل مادى، والسحب فى كل الحالات بعد الحصول على موافقة صاحب الشأن.

كما اقترحت أن يكون 24 ساعة حد أقصى لتحديد الرسوم مع استيفاء أى فارق عند النتائج النهائية، وتوحيد الفحص المعملى واستخدام المعامل الموجودة بالموانئ.

وطالبت الدراسة بإلغاء القرار 991، وخاصة للمواد الغذائية، إذ إنه لا يمثل أى إضافة، علاوة على ضرورة العودة للموافقة على المعالجة للبيانات خاصة التى لا علاقة لها بتاريخ انتهاء الصلاحية أو المنشأ، والعمل بنظام إدارة المخاطر لمستلزمات الإنتاج والفحص العشوائى لها فى المواد الغذائية للمصانع التى تنتج تحت الإشراف الصحى.

وأشارت الدراسة إلى بند «محطات الحاويات» والتى ترفض قبول تجهيز الحاويات للكشف بعد الساعة الحادية عشرة ظهرًا مع الإصرار على وجود إذن التسليم الملاحى للتجهيز، كما تصر على تحصيل يوم أرضيات إضافى إذا ما تجاوزت ساعة التحميل الثانية عشرة ليلا، رغم أن التأخير من محطات الحاويات نفسها.

وأكدت على عدم وجود المعدات الكافية للساحات بعيدًا عن معدات مناولة السفن، قلة مساحة ساحات الكشف أو عدم وجودها أصلا، عدم وجود أرصفة تعتيق، وعدم وجود تجهيزات تمكن الفاحصين من السحب بأريحية على الثانى أو الثالث.

واقترحت الدراسة فى هذا الشأن على محطات الحاويات قبول التجهيز بصورة البوليصة، وبناء على طلب المفوض مقابل الإيصال اللازم، ويتحمل المتسبب فى التأخير المدفوعات الناتجة عن ذلك.

كما طالبت بتوفير المعدات اللازمة لذلك، توفير ساحات وأرصفة للكشف، توفير التجهيزات اللازمة للفاحصين لتمكينهم من أداء واجبهم.

وفى بند «المستندات اللازمة للإفراج عن البضائع» فأكدت الدراسة أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع من المستندات.

الأول منها مستندات الشركة المستوردة «مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى وسند الاستيراد» سجل مستوردين أو سجل صناعى أو سجل مقاولين أو موافقة هيئة الاستثمار» وحتى الآن يستوجب فتح ملف الوارد ووضع صورة من تلك المستندات بالشهادة الجمركية، الأمر الذى يمثل عبئًا على المستوردين والمستخلصين.

أما النوع الثانى مستندات لازمة للعملية الجمركية مثل بيان عبوة تفصيلى، شهادة منشأ موثقة ومصدقة لغير دول الاتفاقيات، بيان جمركى نموذج 27، إذن التسليم الملاحى، نموذج 4 الورقى والإلكترونى وإيصال الدفع لرسوم وزارة التجارة.

ومن أمثلة تلك المستندات أيضًا مستند تطبيق الاتفاقية يورو 1 أو يورو ميد أو جامعة دول عربية أو كوميسا، شهادة صحية للمواد الغذائية، شهادة تحليل ومكونات، MDS للمواد الكيميائية والتى تخضع لفحص المواد المتفجرة وثنائية الاستخدام، وشهادة فحص للمواد الخاضعة للقرار 991 لسنة 2015، ويجب أن تدرج على السيستم للواردات، تسجيل مصانع للمواد الخاضعة للقرار 43 لسنة 2016، والذى به مشكلات فى الأدارج خاصة للشركات صاحبة العلامات.

واقترحت الدراسة فى هذا الشأن سحب جميع مستندات العميل إسكان والاكتفاء بقيد المتعامل على أجهزة الجمارك، وأفادت مصلحة الجمارك أنه جارٍ العمل بها فى هذا الخصوص مع الجمارك قطاع الالتزام التجارى.

كما اقترحت إنهاء إجراءات مستلزمات الإنتاج بصور المستندات خاصة للبوالص الاسمية، وإلغاء إذن التسليم الملاحى ونموذج 4 أخذا فى الاعتبار أن الجمارك تنهى إجراءات ولا تقوم بتسليم بضائع، وكذا إلغاء التصديق بكل أشكاله، وإلغاء المادة 8، إذ إنها تمثل عائقًا أمام الوكلاء التجاريين.

وطالبت بإلغاء البيان الجمركى الورقى والعمل بالـ«SAD»، وبحث معوقات تطبيق الاتفاقيات وتوحيد المعاملة وعدم خضوعها لخبرة الموظف من عدمه.

وكذلك طالبت بمراجعة اشتراطات الشهادات الصحية البيطرية، وعدم وجوب توثيقها خاصة للمواد المعلبة مثل الألبان ومنتجاتها لأنه لا يتم لها أى تحليل بيطرى ومراجعة شرط التصديق فيما يخص تركيا و«دول الافتا».

أما العنصر الأخير وهو التكلفة، والذى به العديد من التحديات منها مبالغة البنوك فى نسبة عمولة تدبير العملة وفتح الاعتمادات المستندية، عدم وجود ضوابط لتعريفة التداول بمحطات الحاويات من تفريغ وتخزين وتجهيز.

وتابعت أنه من ضمن التحديات فهناك مبالغة الخطوط والتوكيلات الملاحية فى تعريفة الخدمات المقدمة للبضائع المحواة، وفرض رسم من بعض التوكيلات الملاحية على تداول الـ HC دون وجه حق «وهى حاويات ذات حمولة مرتفعة عن الحمولة الطبيعية بـ30 سم، ولا تحتوى على بروز»، إصرار الجمارك على كشف الجميع باستمارات جرد، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة العمالة.

وأكدت أن هناك مبالغة أيضًا من قبل الخطوط الملاحية فى شروط الغرامة لتأخير الصرف عن فترة السماح، وارتفاع أرقام الفحص المعملى وتعددها، وتكلفة شهادة الفحص للمواد الخاضعة للقرار 991 لسنة 2015.

كما أن هناك– حسب الدراسة- مبالغة من قبل الجمارك فى عملية التقييم الجمركى دون الالتزام بالاتفاقية الدولية، وارتفاع رسوم الطريق على سيارات النقل من 22 إلى 530 جنيها، مع التقدير الجزافى للشاحنات غير المنتظمة، وعدم وجود أى رقابة على وكلاء الـ«LCL» تخزين الحاويات المشتركة بالإيداعات الخارجية، والمبالغة فى رسوم التفريغ، ووضع بنود غير منطقية، وتحصيل مبالغ بدون وجه حق.

وأشارت إلى أن جميع الأسباب التى تؤدى إلى تعطيل الإفراج من جميع الجهات المختلفة، وبالتالى تؤدى إلى زيادة تكلفة الحراسات والغرامات.

واقترحت الدراسة فى هذا الشأن تحديد سقف لنسبة البنوك، وإصدار محطات الحاويات لتعريفة تداول بالجنيه المصرى لواردات وصادرات برسم البلد، وتحديد سقف لعمولة خدمات التوكيلات الملاحية بحيث لا يتجاوز %15 من تعريفة التداول لمحطات الحاويات.

كما اقترحت أن تقوم التوكيلات الملاحية بتحصيل عمولتها من المحطات التى توكل لها التحصيل لحسابها أو تقوم محطات الحاويات بتحصيل رسوم التداول من العملاء مباشرة، وعودة الجمارك إلى نظام إدارة المخاطر والخط الأخضر، وإلغاء الكشف باستمارات الجرد إلا فى حالات كشف الجميع، وعدم المطابقة لبيان العبوة.

وطالبت بتحديد حد أقصى للغرامة المدفوعة عن الحاوية، بحيث لا يتجاوز ضعفى الإيجار العالمى اليومى ولا يتجاوز ضعف ثمن الحاوية جديدة، والتزام الجمارك بمعايير الاتفاقية الدولية للتقييم الجمركى، وإعادة النظر فى رسوم الفحص المعملى، وإعادة النظر فى رسوم الطريق.

وأشارت أيضًا إلى ضرورة تحديد سقف لتعريفة التداول لرسوم الـ LCL وبنودها بدقة مع تعريف دقيق لوكلاء البوالص المجمعة وآلية عملهم، مع تفعيل المادة 97 من اللائحة التنفيذية.