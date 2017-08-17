أسباب تدهور الأغنية العاطفية أمام الأغنية الشعبية

القاسم: الأغنية الشعبية جددت نفسها شكلا ومضمونا وتلامس أوجاع الناس بكر: من سيقدم أغنية تقليدية سيرفضه الجمهور لكونه أصبح واعيا التيتي: الغناء الشعبي يهاجم وقت ظهوره لكنه يصبح تاريخا أصيلا مع الوقتأحمد حمدي لم يتوقع الكثيرون أن تفرض الأغنية الشعبية سيطرتها بقوة الفترة الأخيرة، خا

القاسم: الأغنية الشعبية جددت نفسها شكلا ومضمونا وتلامس أوجاع الناس

بكر: من سيقدم أغنية تقليدية سيرفضه الجمهور لكونه أصبح واعيا

التيتي: الغناء الشعبي يهاجم وقت ظهوره لكنه يصبح تاريخا أصيلا مع الوقت

أحمد حمدي

لم يتوقع الكثيرون أن تفرض الأغنية الشعبية سيطرتها بقوة الفترة الأخيرة، خاصة على سوق الأغنية المصرية، رغم وجود مطربين كبار أمثال عمرو دياب ومحمد منير وهاني شاكر، إلا أنه بالتدقيق جيدا في نسب مشاهدات الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة نجد أن معظمها أغنيات تميل للطابع الشعبي مثل “حلاوة روح” للنجم حكيم و” اه لو لعبت يا زهر” لأحمد شيبة و”بتاع النعناع” لمصطفى حجاج، كلها أغنيات تجاوزت نسب مشاهداتها على يوتيوب 50 ملوين مشاهدة وهو رقم قياسي لم تحققه أغنيات عمرو دياب أومحمد حماقي مثلا.. فما سبب تراجع نجاح الأغنيات العاطفية السنتين الأخيرتين وتفوق الأغنية الشعبية.

نرصد آراء بعض صناع الموسيقى في مصر في الأغنية الشعبية في هذا التقرير.

يرى النجم السوري مجد القاسم ان السبب وراء تراجع الاغنية العاطفية مقارنة بالاغنية الشعبية ، لان الاغنيات الشعبية تحاكي الالام ومشاكل الناس مثل حلاوة روح الناس عاشت كلماتها المعبرة عن الفقر والجوع والمرض خاصة في الفترة بعد ثورة يناير وحتى الان اي فترة 7 سنوات الماضية التي صاحبت مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية ارهقت الناس كثيرا.

وأضاف انه للاسف الاغنية العاطفية لم تجدد نفسها ولم يستطع مطربيها او نجومها التجديد موسيقيا السنين الاخيرة مقارنة بالاغنية العبية التي قام مطربيها بالتجديد فيها سواء من ناحية الموضوعات او الموسيقى التي تفرح الناس وتستطيع اخراجهم من همومهم ومشاكلهم واوجاعهم حينما يستمعون لاي اغنية شعبية مثل ” اه لو لعبت يازهر ” مثلا لاحمد شيبة.

وتابع القاسم قائلا ، الاغنية العاطفية اصبحت في مازق شديد الفترة الاخيرة بسبب عدم قدرتها منافسة الاغنية الشعبية التي اصبحت مسيطرة بقوة على سوق الغناء واصبح معظم المطربين يريدون تقديم اغنية شعبية ليضمنوا النجاح.

بينما يرى الملحن حلمي بكر أن السبب في تفوق الاغنية الشعبية الفترة الأخيرة، يرجع لتميز موضوعاتها وكلمات الاغنيات التي تلمس هموم ومشاكل الناس بالفعل وليست مجرد اغنيات موجهة للحبيبين التي مل الجمهور منها سنوات طويلة ولم يعد فيها اي تجديد موسيقي من اي مطرب حتى النجوم الكبار .

وأضاف أن الأغنيات الشعبية التي تقدم في فيلم سينمائي مثل حلاوة روح لحكيم برغم انها اغنية مقدمة على ايقاعات راقصة لكن كلماتها كانت مؤثرة في الجمهور لذلك حققت نجاحا كبيرا وقدمها حكيم باداء متقن ومحترف وكذلك اغنية اه لو لعبت يازهر كانت قوية في معانيها وحملت الامل والتفاؤل للكثيرين ان يلعب الزهر معهم في يوم من الايام .

واختتم بكر ان الاغنية التي ستقدم مضمونا ورسالة للناس ستحقق نجاحا اما من يقدم كلمات عاطفية تقليدية فلن يجذب الجمهور له لانه اصبح واعيا بدرجة كبيرة السنين الاخيرة ويعرف العملة الرديئة من الجيدة ويقيمها بنفسه وعلينا ان نعي ذلك جيدا حينما نفكر في تقديم عمل فني.

أما الشاعرة الغنائية حمدية التيتى ترى ان موجة الاغنية الشعبية منذ سنوات طويلة يتم انتقادها والهجوم على اي مطرب يقدم لونا شعبيا مثل احمد عدوية كان يهاجم بضراوة وقت ظهوره على الساحة الفنية انما الان اغنياته تعتبر تأريخ لمصر ونحبها كثيرا .

وأضافت كذلك المطربة منيرة المهدية كانت تتهم بتقديم فنا هابطا لكن حينما نستمع لاغنياته الان نقول انها قدمت فنا اصيلا ، فالاغنية الشعبية تظهر بقوة وتهاجم لكن تفرض نفسها فيما بعد مع مرور الوقت وذلك ماحققه مطربين شعبيين الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أننا علينا أن نترك الساحة الفنية للجميع والبقاء للافضل فنيا بالتأكيد.