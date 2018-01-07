أسباب ارتفاع أسعار الفلفل والخيار وتراجع بقية الأصناف

الصاوي أحمد تشهد أسعار الفلفل والخيار ارتفاعا بخلاف بقية الأصناف التي تشهد أسعارها توازنا، وذلك بسبب نقص المعروض من هذين الصنفين وبالتالي ارتفاع ثمن البيع بعد الاتجاه لزراعتهما من خلال الصوب الزراعية خلال الفترة الماضية. وبطبيعة الحال تعتمد السوق على آلية العرض والطلب في التسعير وفقا لآراء التجار

الصاوي أحمد

تشهد أسعار الفلفل والخيار ارتفاعا بخلاف بقية الأصناف التي تشهد أسعارها توازنا، وذلك بسبب نقص المعروض من هذين الصنفين وبالتالي ارتفاع ثمن البيع بعد الاتجاه لزراعتهما من خلال الصوب الزراعية خلال الفترة الماضية.

وبطبيعة الحال تعتمد السوق على آلية العرض والطلب في التسعير وفقا لآراء التجار في الأسواق، كما شهدت الأصناف الرئيسية توازنا ملحوظا منذ فترة وسجلت الطماطم من 2 جنيه إلى 3 والبطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه حاليا وسط خسائر ملموسة من المزارعين بالمحافظات، خصوصا فى الأقصر والمنيا والفيوم وغيرها.

وتستقبل السوق محاصيل الطماطم والبطاطس بكثرة خلال يناير من كل عام كموسم لجني هذين المحصولين، بينما يتم الاعتماد على زراعة الصوب الزراعية للفلفل والخيار التي تعتبر زراعتهما مكلفة، فضلا عن محدودية المساحات التي تزرع بهذه الأصناف غير الأساسية، وتراوح سعر قفص الطماطم متوسط الوزن حاليا بين 15 و20 جنيها ويصل كيلو البطاطس في سوق الجملة إلى 2 جنيه.

وأكد التجار أن كيلو البصل يتراوح بين 4 و6 جنيهات، والثوم 15 و25 جنيها والبروكلي 10 والباذنجان 4 والكوسة 6 جنيهات والملوخية 7 جنيهات والفاصوليا الخضراء 3 و5 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 15، والجزر 5، والكوسة 7، والقلقاس 7 والبسلة 7 والبطاطا 5.

وسجل البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه وأبو سرة 5، والفراولة10جنيهات والموز 12 والتفاح المستورد 20 جنيها.