اقتصاد وأسواق

أسباب ارتفاع أسعار البيض.. تعويض الخسائر أبرزها

الطبق بين 46 و55 جنيهًا
أحمد اللاهوني 7:51 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 7:51 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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شهدت أسعار البيض فى السوق المحلية ارتفاعًا تخطى 10 جنيهات على مدار الأيام الماضية ليتراوح الطبق بين 46 و55 جنيهًا للمستهلك، دون أسباب واضحة تدفع التجار وأصحاب المزارع للإقبال على هذا الأمر خاصة مع استقرارا أسعار العلف، وآليات العرض والطلب الثابتة.

عبدالعزيز السيد: الزيادة غير مبررة ولا يوجد لها سبب مقنع

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، فى تصريحات لـ «المال»، أن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الماضية غير مبرر ولا يوجد له سبب مقنع.

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وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن الأزمة التى شهدها القطاع خلال شهر رمضان الماضى بسبب تخارج عدد كبير من المربين من المنظومة نتيجة هبوط سعر طبق البيض إلى 25 جنيهًا، هى العامل الرئيسى لهذا الصعود المفاجىء.

وأوضح السيد، أن المربين عادوا إلى المنظومة حاليًا ويحاولوا تعويض الخسائر التى لحقت بهم سابقًا برفع الأسعار إلى هذه المستويات غير المسبوقة، لافتًا إلى أن السعر العادل للطبق هو 37 جنيهًا ليصل للمستهلك بسعر 40 و42 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 46 جنيهًا للطبق الأبيض، وبلغ أسعار البيض الأحمر 48 جنيهًا للطبق، وبلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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