أسباب اختيار الجزائر ضيف شرف لمعرض الكتاب

على راشد قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وجود الجزائر كضيف شرف لمعرض الكتاب إضافة له، ومصر كانت ضيف شرف معرض الجزائر فى 2016، واختيار عبد الرحمن الشرقاوي، كشخصية العام، لأنه واحد من مجددي الفكر…

على راشد



قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وجود الجزائر كضيف شرف لمعرض الكتاب إضافة له، ومصر كانت ضيف شرف معرض الجزائر فى 2016، واختيار عبد الرحمن الشرقاوي، كشخصية العام، لأنه واحد من مجددي الفكر فى تاريخنا الثقافى، وأحد أهم الشعراء، إضافة إلى أنه روائي وكاتب، وألف مصرية “جميلة” التى جددت ثورة الجزائر، وهى مسرحية تقدم شخصية المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، وتحولت لفيلم جميلة بوحريد، وهذه هي نقاط التوافق بين الشخصية وضيف الشرف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، وتبدأ فعالياته يوم 27 يناير الجارى حتى 10 فبراير المقبل.

ولفت الحاج إلى أن هناك تعاون بين كل قطاعات وزارة الثقافة، مضيفًا أن هناك تعاون آخر مع وزارة التربية والتعليم، وسيكون هناك أسبوع للقراءة فى النصف الآخر من العام الدراسي.