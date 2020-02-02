أسامة ياسين: الأفضل للمصرية للاتصالات شراء فودافون بدلا من بناء شبكة جديدة

قال أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، أن السيناريو الأنسب حاليا للشركة المصرية هو تقديمها عرض شراء مماثل إلى فودافون العالمية للاستحواذ على كامل حصتها فى الوحدة المصرية عن طريق الشراكة مع البنوك المصرية، بدلا من بناء شبكة جديدة، وذلك باستثمارات تتراوح بين 30 و 40 مليار جنيه.

ويتيح حق الشفعة للمصرية للاتصالات الأولوية شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية، خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.

وأوضح ياسين لـ”المال” أن قرار بيع فودافون مصر استثماري يتعلق باستراتيجية المجموعة البريطانية بشأن إعادة هيكلة استثماراتها العالمية، إلى جانب ظروف اقتصادية أخرى منها زيادة تكاليف تشغيل الخدمة مع ارتفاع معدل التضخم.

وأعلنت فودافون الأربعاء الماضي عن توقيعها اتفاق شراء بيع محتمل لحصتها البالغة 45% فى وحدتها المصرية لشركة الاتصالات السعودية بقيمة مبدئية تصل إلى 2.3 مليار دولار ، على أن تنفذ الصفقة فعليا خلال يونيو 2020.