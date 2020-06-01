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أسامة هيكل يهيب بالإعلاميين اتباع الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا

قال "هيكل" في رسالة: "دائماً ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث،أهيب بالزملاء جميعاً توخي الحذر واتباع وسائل الإجراءات الاحترازية".
مصطفى طلعت 6:17 م, الأثنين, 1 يونيو 20 6:17 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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وجّه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام رسالة للإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من قنوات التلفزيون على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف.

وقال “هيكل” في رسالته: “دائماً ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعاً توخي الحذر واتباع كل وسائل الإجراءات الاحترازية”.

وأضاف أن الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية، فلنجعل من أفعالنا داعماً لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري وستزول الجائحة بتكاتفنا جميعاً.

وتابع: “أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالحقل الصحفي والإعلامي في جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولكل المصابين من شعب مصر العظيم”.

وكان وزير الإعلام قد أجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا المستجد، متمنياً لهم خالص الشفاء.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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