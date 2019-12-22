أسامة هيكل يؤكد نبأ توليه حقيبة الأعلام ضمن التعديل الوزاري

ودع النائب أسامة هيكل ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة في اجتماع اللجنة ظهر اليوم، بعد أنباء توليه حقيبة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الجديد للتعديل الوزاري الثاني في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

والمقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الاحد مناقشة التعديل الوزاري الجديد الذي من المتوقع ان يشمل ٨-١٠حقائب.

أسامة هيكل يودع زملاءه في لجنة الإعلام

من جانبه ،أكد النائب هيكل لزملائه على أنه سيكون معهم بشكل دائم، ولن يبتعد عنهم.

و تقدم الأعضاء بالمباركة له، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة .

كما تبادلوا ألتقاط الصور التذكارية مع الوزير المرتقب قبل انتهاء اجتماعه الاخير مع اعضاء اللجنة .



وشهد الاجتماع الأخير لهيكل، الموافقة على التقرير التكميلي، على مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة وذلك لمراجعته.

هيكل أول وزير للإعلام بعد ثورة يناير

ويشغل‫ هيكل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ،إلي جانب عمله كنائب في مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان.

كما سبق وتم اختياره كاول وزير اعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.‬