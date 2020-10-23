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أسامة هيكل: مدينة الإنتاج الإعلامي سددت 223 مليون جنيه مديونيات خلال 6 سنوات

ويشغل أسامة هيكل رئاسة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى منذ سبتمبر لعام 2014.
مصطفى طلعت 2:48 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20 2:48 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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تمكنت الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي من سداد كافة الديون المستحقة عليها والبالغة 223 مليون جنيه خلال الفترة من 30/9/2014 حتى 30/6/2020، اي خلال 6 سنوات.

وقال أسامة هيكل وزير الاعلام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي أن ديون المدينة للغير بلغت 223 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة وتم سدادها.

ويشغل أسامة هيكل رئاسة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى منذ سبتمبر لعام 2014.

وأوضح “هيكل” – خلال عرضه لإنجازات المدينة خلال الفترة من 30/9/2014 حتى 30/6/2020 – ان المديونيات كانت موزعة كالتالي:

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• 130 مليون جينه لصالح البنك الأهلي.

• 55 مليون جنيه لصالح عدد من الشركات قامت بشراء قطع أرض داخل المدينة (في إدارات سابقة) وثبت عدم مشروعية البيع، ولم يتم رد الأموال لأصحابها.

• 38 مليون جنيه مستحقة للمساهمين (أسهم مجانية كأرباح) لعدم توفر السيولة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال النصف الأول من 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 7.36 %.

وقالت الشركة في افصاح سابق للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 51.67 مليون جنيه خلال الستة أشهر مقابل 48.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

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وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 231.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 209.8 مليون جنيه بالنصف المماثل.

ووافق مجلس إدارة شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي خلال اغسطس على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن الاستحواذ على أسهم الشركة العربية الفندقية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت مدينة الانتاج الاعلامي في بيان للبورصة إن حصة الشركة ستصبح 97.55 بالمائة من أسهم الشركة العربية الفندقية.

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فى سياق أخر كشفت مصادر لـ”المال”، في وقت سابق، عن تقدم الأعمال بمشروع المدينة الترفيهية – الماجيك لاند، التابعة للمدينة وتنفذها مجموعة الحكير السعودية، مؤكدة أنه من المتوقع افتتاحها بنهاية 2020.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامى قد أعلنت عن بيع حق انتفاع «الماجيك لاند» إلى مجموعة الحكير بقيمة 22.3 مليون جنيه سنوياً، بنظام التشييد والتشغيل، على أن تضخ الشركة السعودية استثمارات قدرها 55.9 مليون دولار على مدار 30 عاماً.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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