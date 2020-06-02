أسامة هيكل : لسنا مستعدين للحرب الإعلامية بسبب تناثر قواتنا ولدينا أزمة في استغلال الكوادر

قال أسامة هيكل ، وزير الإعلام ، إن الإعلام المصري الحكومي ليس مستعدا لمواجهة الحرب الإعلامية، بسبب تناثر القوى الإعلامية، وعدم توحدها، مشددا على أن الإعلام وظيفة إبداعية تتطلب التميز.

وأضاف في لقاء له مع برنامج آخر النهار على قناة النهار: حتى الآن لسنا مستعدين للحرب الإعلامية بسبب تناثر قواتنا الإعلامية والصف عندنا ليس منظما، وأزمتنا الحالية هي عدم استغلال الكوادر الإعلامية المتميزة.

وأكد أن وظيفته الأولى هي وضع سياسة إعلامية للدولة، وعرضها على الرئيس، موضحا أن السيسي أكد ضرورة الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية من خلال خطة تم تعديلها مرتين.

وتابع هيكل: لما توليت الوزارة للمرة الأولى بعد 2011 أصدرت قرار وقف التعيينات وده قلل عدد الموظفين من 43 ألفا إلى 34 ألف موظف في الفترة الحالية، موضحا أن مهنة الإعلام هي مهنة قائمة على الإبداع والمنافسة والتفكير.

وأكد أنه لم يتم اكتمال تكوين وزارته حتى الآن؛ حيث لم يكن هناك موظفا إلا الوزير بها، حيث كان يعمل من مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحا أنه يتم الآن العمل على إنشاء موقع إلكتروني للوزارة.