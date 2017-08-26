أسامة هيكل عن انقطاع الكهرباء بالإنتاج الإعلامى: عطل فني

أحمد الدسوقى:قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، إن انقطاع التيار عن المدينة بسبب عطل فنى وليس هناك أى أسباب أخرى.وأشار خلال مداخلة تلفونية لبرنامج "المواجهة"، إلى أن الخطة البديلة التى تعمل بها المدينة اثناء انقطاع التيار الكهربائى قادرة على سد العطل بالخط الأساسي حتى لو

أحمد الدسوقى:



قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، إن انقطاع التيار عن المدينة بسبب عطل فنى وليس هناك أى أسباب أخرى.





وأشار خلال مداخلة تلفونية لبرنامج “المواجهة”، إلى أن الخطة البديلة التى تعمل بها المدينة اثناء انقطاع التيار الكهربائى قادرة على سد العطل بالخط الأساسي حتى لو استمر الانقطاع لمدة أسبوع، مؤكدة أنه لم يحدث أى أضرار فى أى من القنوات والبث يعمل بشكل منتظم.

وأضاف:”من الوارد أن يحدث انقطاع التيار الكهربائى فى أى مكان ولكن مدينة الانتاج الإعلامى لها طبيعة خاصة”.

وأجرى هيكل، عددا من الاتصالات مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الذى قام بدفع عناصر من الأجهزة المعنية بالوزارة لإصلاح العطل فورا، وأبدى استعداده للتعاون مع المدينة فى تلبية أى احتياجات لحين إصلاح العطل، وعودة الكهرباء بشكل كامل.