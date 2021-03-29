أسامة نبيه: «مش عاوز حد من لاعبي الأهلي.. عندي في الزمالك زيهم»

أكد أن الفروق الفنية بين لاعبي الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، متقاربة للغاية

رد أسامة نبيه، المدرب العام بنادي الزمالك ، على سؤال بشأن رغبته في التعاقد مع أحد لاعبي النادي الأهلي، بأن ليس هناك لاعبًا في القلعة الحمراء يريد التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة نبيه، ردًا على سؤال الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «مفيش حد من لاعبي الأهلي محتاجه دلوقتي، عندي في الزمالك زيهم».

وأضاف: «الفروق الفنية بين لاعبي الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، متقاربة للغاية، لذلك ليس هناك لاعبًا أريد التعاقد معه من الأهلي».

وتابع: «التفاوض بشكل رسمي وبمنتهى الشفافية بين قطبي الكرة المصرية، سيساعد في القضاء على التعصب الكروي، إلى جانب تقليل سقف الرواتب والتعاقدات للاعبين في مصر».