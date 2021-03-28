أسامة نبيه: كنت مع احتراف مصطفى محمد.. ولدينا بدائل لتعويض ساسي

أكد أسامة نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك، أنه كان مع رحيل مصطفى محمد، للاحتراف بالخارج، حتى لو كانت العروض المادية قليلة، ولا تليق بالقلعة البيضاء.

وأوضح أسامة نبيه، خلال تصريحات تليفزيونية على فضائية «أون تايم سبورتس» أن مصطفى محمد هو المهاجم الأول في مصر، ولا بديل له في الدوري المصري، سواء داخل الزمالك أو خارجه.

وأضاف: «بكل تأكيد كان من الطبيعي أن يتأثر برحيله، ولكن هذا لا يمنع من أنه قرارًا صائبًا، مثلما فعل المقاولون العرب مع محمد صلاح والنني».

وتطرق أسامة نبيه للحديث عن فرجاني ساسي، حيث قال: «لدينا البدائل لتعويض فرجاني ساسي ولكن ليس بكامل إمكانياته بالتأكيد، ولكننا في مفاوضات معه لتجديد تعاقده»