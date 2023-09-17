أسامة منصور رئيس مجلس الإدارة: «كابيتال» للوساطة تستهدف التوسع فى الطبى والحياة

تستهدف شركة «كابيتال» لوساطة التأمين التوسع فى تسويق وثائق «الطبى» و«الحياة» فى ظل ارتفاع الطلب على هذه التغطيات لدى شريحة كبيرة من العملاء خلال الفترة الماضية، مراهنة على تطور بعض الأنشطة مثل الزراعة والصيد والسياحة .

وقال أسامة منصور رئيس مجلس إدارة الشركة إن قانون تنظيم التأمين الموحد سيساهم فى إضافة العشرات من التغطيات الالزامية مثل المسئوليات المدنية والمهنية المختلفة، مما يرفع حجم الطلب من قبل العملاء وزيادة أقساط الشركات .

وتطرق إلى أهمية دور وسيط التأمين لمساعدة عميله فى اختيار التغطيات وشركة التأمين والحصول على التعويض بجانب الفهم الجيد للوثيقة .

● «المال»: ما هى أكثر أنواع التأمين طلبا من قبل العملاء فى السوق ؟

منصور: يعد التأمين الطبى فرس الرهان فى سباق أنواع التغطيات المختلفة، لا سيما بعد انتشار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الفترة الأخيرة، فضلا عن توجه الدولة نحو الشمول المالى.

ومن ناحية أخرى فإن العديد من الشركات والجهات أصبحت تقدم الرعاية الطبية الشاملة لموظفيها والعاملين بها، خاصة بعد زيادة أسعار العلاج والمستلزمات الخاصة به، إضافة إلى معامل التحاليل والأشعة .

كما أن جائحة كورونا (كوفيد 19) أضافت اهتمام الأفراد والمؤسسات بالتأمين الطبى، بعدما رأوا أنه استثمار جيد جدا، كما أن الهيئات والمؤسسات تُمنح امتيازات تأمينية لموظفيها.

● «المال»: ما الفروع التى شهدت ركودا فى الطلب عليها ؟

منصور: النقل البحري وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وعدم توافر الدولار .

● «المال»: ما فروع التأمين التى شهدت ارتفاعاً فى أسعارها ؟

منصور: ارتفعت تكاليف العلاج الطبى نتيجة ارتفاع أسعار الدواء والخدمات الطبية والمستلزمات، مما مثل ضغطا على تعويضات شركات التأمين .

وساهم ذلك فى زيادة أسعار التأمين الطبى بالسوق لتقليل حدة الخسائر ومقابلة التعويضات الكبيرة فى ذلك الفرع .

● «المال»: ما العملاء المستهدفين فى الفترة القادمة للشركة ؟

منصور: نستهدف فى الفترة القادمة التوجه لتوفير التغطية التأمينية لأنشطة الزراعة والصيد والسياحة.

وذلك للاستفادة من ازدهار السياحة حيث أعلن وزيرها إيرادات النشاط هذا العام تناهز 15 مليار جنيه، إضافة إلى افتتاح المتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات، وينعكس ذلك على قطاع التأمين من حيث بيع وثائق المسئوليات وتغطيات الفنادق والعاملين بها والذين هم فى حاجة إلى بوالص «الطبي» و«الحياة».

ونراهن على قانون تنظيم التأمين الموحد والذى به عدد كبير من التغطيات الإلزامية مثل المسئوليات المهنية والمدنية مما يساهم فى زيادة حجم السوق .

ومن ضمن بنوده التركيز على الشمول المالى و«متناهى الصغر»، وهناك 21 نوعا من التغطيات الإجبارية تقريبا يمكن الاعتماد عليها فى زيادة حجم أقساط السوق، حيث إن كل السجلات التجارية للشركات سترتبط بوجود وثيقة تأمين إلزامية كشرط للترخيص .

وهناك تغطيات مرتبطة بأنشطة مثل شركات السياحة وخطوط السكك الحديدية والنقل العام وطلاب الجامعات حيث يتطلبون كذلك وثائق تأمين إجبارية، وكذلك دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، حيث تعتمد وثائقها على التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية حيث إن رسالة التأمين والوساطة تأتى من خلال الوحدة بين النشاطين .

● «المال»: هل ترى طلبا على تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق؟

منصور: بالتأكيد هناك ارتفاعاً فى الطلب على التأمين ضد الأخطار الطبيعية فى السوق، وذلك فى ظل الاهتمام العالمى بظاهرة التغير المناخى وتأثر مصر بها مثل السيول والعواصف التى قد تؤثر على الممتلكات والأرواح .

● «المال»: ما المنتجات التأمينية التى تفتقر إليها السوق المصرية ؟

منصور: لا بد من مواكبة رؤية الدولة فى مشروعات التأمين متناهى الصغر، والتى تخدم شريحة كبيرة من العملاء الذين هم فى حاجة إلى تغطيات متنوعة لحماية مشاريعهم .

● «المال»: ما هى أهمية التسويق الإلكترونى للوثائق فى جذب العملاء ؟

منصور: يستجيب كثير من العملاء للتسويق الإلكترونى والنتائج المبدئية تعد مبشرة، ولا بد من دعم وجود حملات تسويقية لتلك الوثائق، ونعمل فى ذلك النشاط بترخيص من هيئة الرقابة المالية، ولدينا خط ساخن للعملاء للاستفسارات والرد عليهم ومعرفة متطلباتهم .

ومنذ العام الماضى حصلنا على موافقة الهيئة على مزاولة التسويق الإلكترونى، ونحن بصدد إصدار تطبيق إلكترونى قبل نهاية العام الحالى، وتولت بنائه وكيل لشركة أودو (Odoo) المتخصصة فى إصدار البرامج وإدارتها .

ومن المتوقع أن يكون التطبيق على درجة عالية من التقنية بخدمة العملاء وتسعير المنتجات وإعطاء النتائج وسرعة الاستجابة .

● «المال»: ما دور وسائل التواصل الاجتماعى فى التسويق؟

منصور: لها دور محورى الآن فى جميع الجوانب، ولا بد من الالتفات لها بعين خبيرة حيث إنها تعمل على تقريب الأماكن البعيدة وتقليل الجهد، فضلا عن العديد من الجوانب الإيجابية .

● «المال»: ما دور الوسيط فى ملف الوعى التأمينى مجتمعيا ؟

منصور: نسعى دائما لدعم عملاء الشركات ومدهم بكافة الإرشادات والتعليمات اللازمة للتعامل مع الأنواع المختلفة من التأمين، كنوع من المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركة والوقوف بجانب العملاء الذين فى حاجة إلى التوعية بحقوقهم فى وثيقة التأمين، وبث الطمأنينة فى نفوسهم .

كما اعتمدنا فى ظل أزمة كورونا توفير دليل وبيانات للعملاء عن المستشفيات التى لديها وحدات عزل وتعامل مع المرض، وبيان أسعارها والمساعدة فى الحصول على خصومات مقدمى الخدمات .

ما يهم شركتنا هو توطيد جسور الثقة بيننا وبين عملائنا والشركاء من شركات تأمين وغيرهم، عبر تقديم أفضل الخدمات بسهولة وسرعة ومرونة .

ونحتاج فى جلب مزيد من العملاء إلى قنوات جديدة ومتطورة لدراسة التوزيع الجغرافى والأساسيات التى تقوم عليها التوسعات المرجوة، واحتياجات العملاء من برامج التأمين والوصول لمناطق جديدة .

ويتطرق دور الوسيط لإرشاد العملاء لأهمية تقييم الأصول بعد التعويم كى لا يتعرضون لتطبيق شرط النسبية عند احتساب التعويض، لا سيما بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم .

كما يقوم الوسيط بمساعدة العميل فى الحصول على التغطيات التى يحتاجها فعليا بالسعر العادل، وتقديم النصح له فيما يتعلق بوسائل حماية الممتلكات وتقليل حجم المخاطر التى تتعرض لها .

كما نقوم بتوعية العملاء بأهمية التأمين من خلال نشر الوعى الدائم بدراسات الاحتياجات بالمناطق المختلفة، وتقديم عروض أسعار للعميل، كما يتقدم الوسيط للعميل بأفضل سعر تأمينى وأفضل تغطية .

وبذلك سيحافظ سوق الوساطة على بناء جسور الثقة والشفافية والأمانة بين جميع الأطراف كى لا تنعدم الأمانة بين الوسيط وعميله، وحتى لا يشعر العميل بالقلق عبر المبالغة فى قيمة السعر والقسط التأمينى وسينعدم الولاء بين الطرفين فى تلك الحال مما يضطر العميل إلى فقد الثقة فى القطاع بأسره.

فيجب أن يكون الوسيط صادقا أمينا مع عميله، كى لا يضر بالسوق أجمع، كما أن التسويق الإلكترونى يعمل على توسيع قاعدة العملاء عبر جذب شرائح جديدة اعتمادا على ارتفاع معدل الثقافة التكنولوجية فى المجتمع، بما يساهم فى زيادة حجم مبيعات وثائق التأمين وحجم الأقساط .

وقد شجعت الدولة على التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى، فيما مهدت هيئة الرقابة المالية الطريق أمام شركات التأمين والوسطاء فى مزاولة الإصدار والتسويق والتوزيع الإلكترونى للوثائق، فضلا عن الاعتماد على منافذ البيع المختلفة مثل مكاتب البريد والبنوك وغير ذلك.

ولا بد من إنشاء تكتلات لنشر الوعى التأمينى حتى تؤدى ما عليها كمنظمات المجتمع المدنى فى كافة المحافظات، وتلك الأفكار قد طبقت فى الهند والصين على سبيل المثال، وآتت بنتائج مبهرة جدا، وقد كانت سباقة لتطبيق تلك البرامج الجيدة .

● «المال»: كيف تنمو سوق التأمين متناهى الصغر؟

منصور: كانت الدولة ذات سبق فى منظومة التأمين على الحياة لأعمال المهن الحرة والعمالة اليومية (وثيقة أمان)، كانت بادرة طيبة فى متناهى الصغر حيث أن تلك الفئة هم المستهدفون كمهن حرة .

واستطاعت تلك الوثيقة أن تصل إلى الناس بتلبية احتياجاتهم وإلى المقاولين وأصحاب الأعمال حتى يشعروا بالاطمئنان على العمالة لديهم، ولذلك يعتبر التأمين للأشخاص ذوى الدخل المحدود عنصرا هاما فى تحقيق التنمية المستدامة، فبدون توافر التغطية التأمينية الملائمة تقل قدرة الأسر والمجتمعات محدودة الدخل على مواجهة الأزمات المالية، مما سيؤدى إلى انخفاض نسبة الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وانخفاض القدرة الشرائية المحلية وضعف السوق المصرية بشكل عام .

ويمكن أن تساعد المنتجات ذات التصميم الجيد على توفير التأمين المالى للأشخاص ذوى الدخل المحدود، والذى من جانبه يعزز إمكانات التنمية المستدامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، والتخفيف من اتجاه الأطفال إلى طرق غير مشروعة كالجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية .

● «المال»: كم يبلغ رأس المال المدفوع للشركة ؟

منصور: رأس مالنا المدفوع 2 مليون جنيه، واستُكمل ذلك النصاب منذ ديسمبر الماضى، وجارى دراسة زيادته بالتنسيق مع المساهمين ليتناسب مع التحديات ومتطلبات الفترة القادمة .

● «المال»: ما مواصفات شركة وساطة التأمين الناجحة؟

منصور: لا بد من الاهتمام بفرق التشغيل، وكذلك مختلف الإدارات، مثل الطبى والحياة والممتلكات، فضلا عن متابعتها للتعويضات، والإصدارات، ودراسة الملف التأمينى بالشكل السليم، مع توضيح جميع الشروط للعميل حتى يكون على بينة من أمره، إضافة إلى الاعتماد على الوسائل الإلكترونية ومنها التطبيقات الحديثة .

● «المال»: كيف ترى مؤتمر شرم الشيخ 2023 «راندفو»؟

منصور: يعد المؤتمر حدثا هاما لجميع أطراف صناعة التأمين فى مصر والأسواق الإقليمية والعالمية، لمناقشة التحديات التى تواجههم ووضع حلول للتغلب عليها، وفى الوقت نفسه الاطلاع على أحدث الاتجاهات فى عالم التأمين مما يسهم فى تنمية الصناعة محليا ومن ثم تحقيق دورها فى التنمية الاقتصادية.

كما يناقش المشاركون موضوعات التأمين المستدام وإمكانية دعم القطاع لخطط مواجهة تغير المناخ، وأحدث التطورات الخاصة به وإطلاع سوق التأمين عليها وبكل ما هو جديد،فالملتقى أصبح يشكل أهمية لكافه العاملين بالصناعة سواء بالداخل أو الخارج وأصبح ينتظره الجميع.

ويبذل الاتحاد المصرى للتأمين مجهودا كبيرا فى تنظيم الملتقى تحت رعاية هيئة الرقابة المالية مما يساهم فى خروج الحدث فى أفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ويعد فرصة لسوق التأمين لمناقشة فرص النمو المتاحة والتحديات التى تواجهه وكيفية التغلب عليها والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية ونقل تلك التجارب محليا.