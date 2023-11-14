أسامة كمال: 4 وزارات فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2023

كشف الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لفعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، أن دورة العام الحالي من المعرض، ستشهد مشاركة 4 وزارات هى: التربية والتعليم والعدل والتعليم العالي والصحة.

وقال كمال، إن المعرض سيشهد أيضا، مشاركة البنك المركزي المصري من خلال مؤتمر pafix للمدفوعات الإلكترونية، منوها بأن البنوك الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستكون على رأس أجندة المعرض في دورته الـ27.

ووعد بمفاجآت تعيد آي سي تي لسابق عهده بعد فترة من التراجع نتيجة عدة عوامل.

واختتم كلامه قائلا: أرجوكم لا تفقدوا الثقة في مصر، الشركات المتعددة الجنسيات ترى مصر سوقا واعدة، لدينا ثقل سياسي واقتصادي لا يمكن أن ينزعه أحد من مصر.