أسامة كمال : 126 ألف زائر لدورة اليوبيل الفضي من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي

قال الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021، إن الدورة الحالية من المعرض والدورة الرابعة من معرض النقل الذكي Trans mea شهدتا فعاليات وحضور قوي مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا أن الشركة تغلبت على جائحة كورونا بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس خلال فعاليات المعرضين.

وأضاف كمال على هامش الجلسة الختامية لفعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021 المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 7_10 نوفمبر بمنطقة القاهرة الجديدة، اليوم، أن الشركة حرصت على عقد فعاليتي المعرضين بنفس الأهمية وقوة الحضور، مشددًا على أن المعرضين يشكلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية وتوجه الدولة نحو قطاعين مؤثرين يستحوذان على اهتمام القيادة السياسية.

وتابع كمال، أن أبرز مثال على أهمية قطاع النقل هو ارتفاع حجم الإنفاق على منظومته إلى 1.7 تريليون دولار، حسب تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، موضحا أن السعي نحو منظومة النقل الذكي يمثل توجهًا أساسيًا لمصر خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأكد أن وزير النقل صاحبه التوفيق في دعوة رؤساء شركات النقل العالمية، الذين بلغ عددهم نحو 24 رئيسًا لحضور فعاليات معرض النقل الذكي، ثم لقاء الرئيس السيسي خلال اجتماع لبحث الفرص الاستثمارية لهم داخل مصر، موضحًا أن ذلك الاجتماع أدى لتقليل مدة زيارة الرئيس للمعرض مقارنة لمدة زيارته في الأعوام الماضية.

وأشار كمال إلى أن الشركة نجحت في نقل اهتمام الدولة بقطاعي التكنولوجيا والنقل إلى المجتمع المصري والزائرين الأجانب، مشيرًا إلى أن إدارة المعارض في مصر تختلف عن التوجه العالمي والإقليمي من حيث قوة الحضور والاهتمام العالمي والتأثير.

وقارن بين المعارض في مصر ونظيرتها الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الفارق الأول هو مساحة أجنحة الشركات والتي تتخطى الضعف وأكثر، بينما الفارق الثاني هو حضور الرؤساء التنفيذين للشركات العالمية أنفسهم وهو ما لا يحدث في مصر.

وشدد على أنه تلقى إشادات كبيرة بأسلوب تنظيم معرضي “كايرو أي سي تي”، و”ترانس ميا”، مؤكدًا أنه يجب استغلال ذلك الأمر في زيادة توجه الدولة نحو تلك القطاعات، منوها إلى التأثير الكبير الذي أحدثه دعم الرئيس السيسي للمعرض على مدار 7 سنوات الذي ساهم بشكل مباشر في نقل ذلك الاهتمام إلى الشركات والدول المشاركة.

وقال إن عدد زوار المعرض خلال دورة هذا العام سجل نحو 126 ألف زائر، مشيرًا إلى أن تطبيق الموبايل الخاص بمعرض Cairo ICT احتل المرتبة الأولى على “جوجل بلاي” خلال الـ 5 أيام الماضية، بينما جاء تطبيق معرض “TRANS MEA” في المرتبة الرابعة، كما وصل عدد مرات تحميل التطبيق حوالي 128 ألف مرة، مقارنة بـ9 آلاف خلال الدورات السابقة.

وأكد أن معرض “كونكتا” مولود جديد في عالم المعارض الشبابية، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالًا هائلًا من الشباب ودعم من الشركات المشاركة، مستشهدًا بقيام الشركة المنظمة بمد فترة عمل قاعة معرض “كونكتا” لوقت إضافي أكثر من يوم خلال فترة إقامة “Cairo ICT”، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار المساهمة في تعزيز تفاعل الشباب ومشاركتهم القوية بالمعرض.

وكشف عن وجود مباحثات بشأن عقد دورتين سنويًا من معرض “كونكتا” بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته دورة هذا العام، مشيرًا إلى أنه قد يتم عقده خلال فصل الصيف بجانب دورة معرض “كايرو أي سي تي”.

وعن انعقاد دورة العام المقبل، أكد كمال أن الزيادة الكبيرة في أعداد الشركات المشاركة خلال دورة هذا العام بحضور الشركات العالمية فضلًا عن انتهاء حجز مساحات أجنحة الشركات بالمعرض قبل وقت مبكر من انطلاقه عاملًا مطمئنًا على مستقبل المعرض.