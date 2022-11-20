أسامة كمال يكشف تفاصيل الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2022

قال أسامة كمال ، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو آى سى تى ، إن دورة العام الحالى ستشهد التركيز بشكل كبير على مفهوم الأمن السيبرانى ، لافتا إلى أن مجموعة بنية هى الراعى الرسمى للمعرض للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة 26 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح كمال أن معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2022 يشهد اكتمال عدد العارضين ، منوها أن دورة العام الجارى يصاحبها ثلاث احداث أخرى هى معرض كونكتا وحلول الدفاع والسلامة DSS ، بالإضافة إلى مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى pafix.

ورأى أن العالم يشهد حاليا مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ويكافح من أجل البقاء وتحقيق معدلات النمو ، لافتا إلى أن شركة فورينت لحلول أمن المعلومات شريكا ذهبيا للمعرض

وأكد طارق هيبة ، مدير عام شركة ديل تكنولوجيز مصر ، أن المؤتمر يأتى سباقا للأحداث التكنولوجية المتوقع حدوثها ، معتبرا أن كايرو آى سى تى يعد من أكبر المحافل التكنولوجية فى مجال التحول الرقمى والأمن السيبرانى بالمنطقة .

واضاف هيبة أن ديل تكنولوجيز ستركز خلال دورة 2022 على مفهوم الحوسبة المتعددة الاستخدامات multi cloud للعملاء

ولفتت نرمين زكى مدير تسويق شركة سيسكو فى منطقة الشرق الأوسط ، أن شركتها تعتزم تسليط الضوء خلال المعرض كافة مشروعات عملية تسريع التحول الرقمى بالتعاون مع شركائنا ، منوهة أن المعرض سيشهد أيضا الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء أكاديمية سيسكو التدريبية.

ونوهت أن سيسكو شاركت خلال آخر دورتين من المعرض عن طريق شركائنا بسبب قيود جائحة كورونا.

وأكد خالد فوزى المدير الإقليمى لشركة فورينت فى مصر ، أن المعرض أصبح مكانا لكافة اللاعبين فى القطاع لتبادل الآراء والخبرات من أجل تقديم خدمات متطورة وفتح أسواق جديدة ، لافتا إلى أن شركته تعمل فى مصر منذ عام 2006 وتتخص فى حلول أمن المعلومات للأفراد والمؤسسات اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وألمح عمر الشربينى ، مدير شركة سيشلد لحلول أمن المعلومات فى مصر ، أن سيشلد تشارك للمرة الثانية فى المعرض وتعمل بالسوق المصرية ب2016 وحاليا أكثر من 250 موظف 90% منهم مهندسين ، مبينا أن التواجد فى دورة كايرو آى سى تى 2022 يستهدف توعية أصحاب الأعمال بأهمية أمن المعلومات وسرية البيانات ، علاوة على تسليط الضوء على تحدى الكوادر المؤهلة للعمل بهذا القطاع.

وقال محمود بدوى ، المدير الإقليمى لشركة كيندريل فى مصر والسعودية ، أن شركته هى أحدى الكيانات المنبقة عن IBM العالمية وتعمل فى مجال تصميم وبناء وإدارة الأنظمة الحيوية لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

ولفت بدوى إلى أن كيندريل سنحتفل خلال دورة العام الجارى من معرض ومؤتمر كايرو آى سى بالعام الأول على تأسيسها ، مشيرا إلى أن شركته تدير أنظمة 4 من أكبر 5 شركات طيران على مستوى العالم.

وذكر كمال أن المعرض هذا العام سيشهد منتدى لأول مرة تحت اسم insurtech لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى رفع كفاءة أداء قطاع التأمين خاصة أن لديه القدرة للإنفاق على مشروعات كبيرة إلا أنه مازال يعانى من التطور التكنولوجيا.

ونوه أنه سيتم تخصيص جلسة فى المعرض للحديث عن تكنولوجيا التأمين على أن يفتتح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية هذا المنتدى بمشاركة ممثلين من شركات القابضة للتأمين ومصر للتأمين وجى اى جى ، كما سيشهد المعرض أيضا تركيز على تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن وفودا كبيرة من المملكة العربية السعودية سيزور معرض حلول الدفاع والسلامة للاطلاع على التقنيات المتطورة فى مجال الدفاع ، منوها أن معرض الالعاب الالكترونية على هامش المؤتمر سيشهد عرض نماذج مصغرة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى .

وكشف أن وزارة التعليم العالى هى ضيف الشرف للمعرض خلال 2022.