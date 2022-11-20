أسامة كمال : نشر فعاليات كونكتا للألعاب الإلكترونية على منصة تيك توك فى «كايرو آي سي تي»

كشف أسامة كمال ، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي ، عن الاتفاق مع منصة المقاطع القصيرة تيك توك لنشر فعاليات معرض الألعاب الإلكترونية كونكتا طوال أيام مؤتمر كايرو آي سي تي على المنصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته تريد فيرز اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقال كمال إنه سيتم تخصيص جوائز للشباب في مجال الأمن السيبراني تصل قيمتها لمليون جنيه ، لافتا إلى أن دورة 2022 ستشهد أيضا إطلاق أول معرض متخصص لتكنولوجيا الصناعة تحت اسم منيوتك لرفع كفاءة أداء القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على تحقيق استراتيجية الدولة نحو 100 مليار دولار صادرات.