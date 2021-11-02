اتصالات وتكنولوجيا

أسامة كمال: الرئيس السيسي يفتتح الدورة 25 من معرض كايرو آي سي تي

والتي ستقام من 7-10 نوفمبر الجاري.
المال - خاص 10:31 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 10:31 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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قال الإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، إن المعرض حظى على موافقة الرئاسة على  افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المعرض والتي ستقام من 7-10 نوفمبر الجاري.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شركة بنية لحلول الاتصالات للإعلان عن رعايتها الرسمية للمعرض للعام الثاني علي التوالي إلى أن الدورة الحالية هي الدورة السابعة التي تحظى برعاية الرئيس السيسي، والسادسة التي يقوم بافتتاحها

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وأضاف أن لمعرض هذا العام يحتفل بمرور 25 عاما على انطلاقه، كما يشهد إقامة الدورة الثامنة لمعرض PAFIX للمدفوعات المالية والرقمية، وأيضا الدورة السادسة لـ”ساحة الابتكار” Innovation Arena، كذلك يشهد المعرض لأول مرة إقامة معرض Connecta، الوليد الجديد لمجموعة معارضنا.

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بقلم المال - خاص

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