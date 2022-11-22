أسامة كمال: التعليم العالي ضيف شرف معرض ومؤتمر «كايرو آي سي تي 2022»

كشف أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، أن الدورة السادسة والعشرين التي ستنطلق الأحد المقبل، تقام بحضور مكثف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه ورعايته للدورة الحالية للمؤتمر.

وتتواجد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقوة داخل المعرض الذي تقام فعالياته على مدار أربعة أيام (27-30 نوفمبر الجاري)، في إطار دعم خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمي في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي، مما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة في مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف كمال، أن الحضور القوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ضيف شرف المعرض هذا العام) يتماشى مع الشعار الذي تحمله الدورة الحالية للمعرض وهو Leading Change، حيث تعد الوزارة من أكثر الجهات المعنية بتعزيز قدرات الشباب من الجانب العلمي والتقني مما يجعلنا نستقبل جيلا جديدا قادرا على قيادة التغيير الإيجابي الذي لطالما ينادي به كافة المسؤولين بالدولة.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تشهد تركيزا كبيرا على دور التكنولوجيا داخل قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة خبراء ومتحدثين تابعين للوزارة (أكاديمية البحث العلمي – صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – وحدة التحول الرقمي)، من أجل بحث كيفية تعظيم دور البحث العلمي لدعم خطط التحول الرقمي بالدولة، بجانب آليات تأهيل طلاب الجامعات وثقل مهاراتهم الرقمية.

وشدد على أن حضور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتسع أيضا لرعايتها لملتقى ابتكارات الشباب Connecta من خلال المساهمة في عدة فعاليات مرتبطة بالألعاب الإلكترونية للمبرمجين والطلاب، والمشاريع الناشئة، والأمن السيبراني، ومسابقة الابتكار الجامعية، ومسابقة لحملة الماجستير والدكتوراه، بجانب تنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين وأصحاب المخرجات التطبيقية، ومشاركة حاضنات الأعمال التي ترغب في الاشتراك في التحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشارك في المؤتمر والمعرض من خلال مجموعة من قيادات الوزارة تضم كل من: د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، ود.محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.عمرو فاروق عبدالخالق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.ماجد غنيمة مدير إدارة الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.