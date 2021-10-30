أسامة كمال : افتتاح أول طريق فى مصر بنظام ITS خلال كايرو آى سي تي

خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل

كشف الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال، عن افتتاح أول طريق فى مصر بنظام إدارة الطرق الذكية ITS على هامش فعاليات الدورة 25 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (كايرو آى سي تي) خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وقال كمال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، إن المعرض سيشهد عقد جلسة تحت العنوان هل الوقت الحالي أفضل لتكنولوجيا الجيل الخامس أم التكامل بين جميع أجيال الاتصالات، موجها الدعوة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وقيادات الوزارة للمشاركة فى المعرض.

كما سيشهد أيضا مشاركة قوية لمصنع الوثائق المؤمنة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أبريل الماضي من خلال جناحين فى المعرض قاعة 1 و 3 لاستعراض أحدث نظم التكنولوجيا فى الإصدارات الرسمية.

على صعيد آخر، أرجع رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال السبب وراء تقديم موعد معرض كايرو آى سي تي لمدة أسبوع تيسيرا على المسئولين، علاوة على الانشغال فى وضع الترتيبات النهائية لتنظيم الدورة الثانية من معرض ايديكس للسلاح بعد انتهاء كايرو آى سي تي مباشرة، والذي ينعقد أيضًا فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية فى منطقة التجمع الخامس.