أسامة كمال : إتاحة شاشات عرض لقياس عدد زوار «كايرو آى سي تي».. ومخاطبة وزارة الاتصالات للمشاركة

على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده، اليوم السبت، لإعلان تفاصيل دورة اليوبيل الفضي من معرض كايرو آى سي تي

كشف الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال؛ المنظِّمة لفعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (كايرو آى سي تي)، عن الاتفاق مع شركات التكنولوجيا ومركز المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس على إتاحة شاشات عرض لقياس عدد الزوار الموجودين داخل القاعة، فى إطار التدابير الوقائية لفيروس كورونا وتوجيههم على القاعات الشاغرة بعد الوصول إلى الحد المسموح به.

وقال كمال، على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده، اليوم السبت، لإعلان تفاصيل دورة اليوبيل الفضي من معرض كايرو آى سي تي، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، إنه تمّت مخاطبة وزارة الاتصالات رسميًّا خلال شهر يونيو الماضي، ثم تكرَّر الأمر نفسه فى شهر أغسطس، تلا ذلك عقد لقاء مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مُدّته لا تقل عن 3 دقائق، وارتأى خلالها عدم جدوى المشاركة فى المعرض.

ولفت إلى أن وزارء العدل والسياحة والنقل والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام سيشاركون فى المعرض، موضحًا أن الجلسة الأولى من المعرض ستشهد مشاركة خبراء مصريين وعالميين؛ لتسليط الضوء على مستقبل التكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة.

فى سياق متصل ألمح رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال إلى أن الدورة 25 من المعرض ستكون أكبر دورة فى تاريخ كايرو آى سي تي من حيث المساحة وأعداد الشركات المشارِكة مع حضور كيانات عالمية لأول مرة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المحورية؛ منها تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والمتاحف، وأمن المعلومات.

ولفت كمال إلى أنه سيتم عقد الدورة الرابعة من معرض حلول النقل الذكي “transmea”، والعام الثامن على التوالي لانطلاق مؤتمر قمة المدفوعات الرقمية، والعام السادس لإقامة ساحات الابتكار، والأول لمعرض الألعاب الإلكترونية “كونكتا”.