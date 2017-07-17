أسامة عفيفي .. رحيل ممزوج بحسن السيرة ورقي الإبداع

أحمد الخميسي: ولاؤه الأول للمادة الصحفية وأسهم في ظهور صحفيين جدد د. حسام عقل: من رواد الصحافة الثقافية وله حيوية شعرية خاصة به هالة فهمي : رحل في صمت دون ابتذال لاسمه علي راشدرحيل هادئ كوجهه وقلمه للشاعر والكاتب الصحفي أسامة عفيفي بعد صراع من المرض، وإن كان من حين لآخر يدخل عبر صفحته على م

أحمد الخميسي: ولاؤه الأول للمادة الصحفية وأسهم في ظهور صحفيين جدد

د. حسام عقل: من رواد الصحافة الثقافية وله حيوية شعرية خاصة به

هالة فهمي : رحل في صمت دون ابتذال لاسمه



علي راشد

رحيل هادئ كوجهه وقلمه للشاعر والكاتب الصحفي أسامة عفيفي بعد صراع من المرض، وإن كان من حين لآخر يدخل عبر صفحته على موقع الفيسبوك ليطمئن أصدقائه بأنه “بصحة جيدة”، طاويًا صفحات شعره وكتاباته الصحفية تاركًا سيرة حسنة لدى وسطي الصحافة والأدب، وأيضًا الفن التشكيلي حيث كان له باعٌ فيها.





أشار الكاتب أحمد الخميسي إلى أن أسامة عفيفي من أبناء جيل الستينيات، ولعب أدوارًا متعددة في جبهات أدبية مختلفة فقد كان شاعرًا وناقدًا مختصًّا بالفن التشكيلي، وكان يَعتبره الكثيرون من مثمني اللوحات الفنية، وكان صحفيًّا أيضًا، وفي الفترة الأخيرة من حياته ترأّس تحرير مجلة “المجلة” التي ترأّسها مِن قبله العديد من كبار رواد الثقافة المصرية.

وأكد الخميسي أن عفيفي قام بدور مهم في مجلة “المجلة” حيث شهد له كل من تعامل معه من صحفيين مرّوا عليها بأن اهتمامه الأول كان للمادة الصحفية الموجودة بها وليس اسم الكاتب، وكانت تأتيه مواد صحفية من مختلف المحافظات والأقاليم، ولا يأبه بأن الكاتب لم يسمع عنه أحد وكان ينشر لأسماء جديدة، وهو الدور الذي لعبه لتقديم كُتّاب جُدد على الساحة الثقافية نشروا أعمالهم للمرة الأولى في “المجلة”.

هذا الدور يلفت الخميسي إلى أنه لم يكن جديدًا على عفيفي، حيث إن له دورًا غير مسجل في مساعدة الصحفيين الشباب بدأ منذ أكثر من 15 عامًا حينما كان مسئولًا عن الصفحة الثقافية بجريدة “الموقف العربي”، وشهد له العديد من شباب الصحفيين مثل أمير زكي وعزة محمد والكاتب الصحفي سيد محمود رئيس جريدة القاهرة السابق أنه كان يساعدهم ويوجههم في بداية مشوارهم وغيرهم الكثيرين، وبرحيله فقدنا كاتبًا عزيزا على المستويين الثقافي والشخصي، حيث كان شخصًا ودودًا جدًّا ومحبًّا للناس ولم نسمع منه كلمة سيئة في حق أي شخص ولم يخض في سيرة أحد، فرحيله يعتبر خسارة كبيرة أيضًا على المستوى الإنساني.

الناقد الدكتور حسام عقل قال: “بوجه عام لا شك أن أسامة يعتبر واحدًا من أهم صناع ورواد الصحافة الثقافية في مصر، وقد كانت إدارته للقسم الثقافي بجريدة الأسبوع نموجًا شديد الرصانة والتوازن والألق لعرض الطرح الثقافي وتداوله، إذ كان يعرض الرأي والرأي الآخر، ويناقش الأمور بكثير من التوازن والحياد المفترض، ويضاف إلى ذلك جهده الشعري حيث تميزت جملته الشعرية بالحيوية والمنحى الواقعي والتألق اللغوي والأسلوبي، ولاحظت أن قلمه قد عالج أيضًا النثر في بعض المنعطفات وكان من آخر ما طالعت له قصيدة نشرها بمجلة المجلة وحملت كثيرًا من الرؤى المتوازنة التي تعكس- كما عكست مسارات رحلته- ثوابت المشروع الوطني المصري ممثلًا في الحريات والعدالة الاجتماعية والحس العروبي والإسلامي، ولا شك أن سيرة رحيله تستدعي قدرًا من الغصة والمرارة؛ لأن الدولة لم تقف مطلقًا في مرضه برغم مناداتنا بالمبادرة إلى علاجه لينضمّ لقافلة الراحلين من عباقرة الفن والإبداع الذين خذلتهم الدولة بدءًا وسيظل قلم أسامة متألقًا بأصدائه في وجدان محبّيه”.

أما الكاتبة هالة فهمي فآثرت الحديث عن الراحل أسامة عفيفي كإنسان، مشيرة إلى أنه كان كنسمة صيف رطبة مرّت على حياتنا، فقد كان إنسانًا خلوقًا أعطى مهنة الصحافة حقها وكان من أهم المحررين الثقافيين في مصر وكتب عن الكثير من المبدعين وأظهرهم وتواجد في كل الفعاليات والمحافل الثقافية، وكانت علاقته بزملائه تسودها المودة والحب ونستطيع أن نتلمسها في أدائه مع زملائه، وهو شاعر جميل ومتحقق ولم يخلط بين كونه محررًا ثقافيًّا ومبدعًا فلم يستغل وجوده كصحفي مهم ليروج لنفسه كشاعر وكان الجميع يحترم فيه هذا الأداء والدور.

وأضافت أن عفيفي رحل في صمت دون ضجة ولا ابتذال لاسمه الجميل، فلم يبتذل للوزارة ولا لنقابة الصحفيين، فما نراه عندما يمرض شخص، سواء في الحياة الثقافية أو الأدبية نصرخ بالقيمة التي تفقدها مصر إن لم نتحرك، وفي إحدى المرات كان لنا زميل بدأ المثقفون ينادون بعلاجه ويناشدون الدولة لذلك، إلا أن عفيفي حينها قال “ولماذا لا تتحرك الدولة لأي مواطن مصري بشكل عام ولا تتحرك إلا لمثقف ونحن نشكو من التعصب ونحن متعصبون” حينها علمنا أنه من الشخصيات المحترمة المتسقة مع ذاتها وهو ما جعل الوسطين الأدبي والصحفي يحزنان لرحيله.

وانتشرت دفاتر العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليكتب عنه الكاتب محمد عيد: “عرفت أسامة عفيفي في منتصف السبعينيات، كنا زميلين في الاتحاد الاشتراكي بالجيزة، وبعد إعلان المنابر انضممنا إلى منبر اليسار، وتزاملنا حتى 1977 حيث تبينّا بعد أحداث يناير أن المنابر والأحزاب مجرد لعبة أراد بها النظام أن يقوم بعملية فرز، فتركنا العمل السياسي واتجهنا للعمل الثقافي ، وعمل أسامة في مجلة الموقف العربي مع عبد العظيم مناف، وأعطيت جهدى للنقد، وكنت أنشر عنده بصورة منتظمة، ثم فرقت بيننا الأيام بعد أن عملت في الثقافة الجماهيرية وأخذتني الوظيفة، لكن صداقتنا لم تهتز أبدًا حتى توفاه الله، كان فيها دومًا حنين للماضي الذى شاركنا فيه بنقاء الشباب والرغبة في تحقيق حلم العدالة الاجتماعية، رحم الله الأخ والصديق أسامة عفيفي، وأسكنه فسيح جناته”.

كما قال عنه الروائي خليل الجيزاوي: “أسامة عفيفي شاعر وكاتب صحفي، كــــان واحدًا مـــن أفضل كتاب جريدة الأسبوع منذ نشأتها وتولّى رئاسة القسم الثقافي بالصحيفة على مدى سنوات طوال، عمل في العديد من المؤسسات الصحفية، كان من أبرزها رئاسته لتحرير مجلة “المجلة” التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وخدم الحركة الثقافية المصرية، رحم الله الصديق العزيز أسامة عفيفي، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.