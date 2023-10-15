أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء لمدة 4 سنوات خلفًا لـ«خيري»

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء المؤتمر الصحفي اليوم بنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفي عشوب، أن الفائز بمنصب النقيب العام هو أسامة عبد الحي وحصل على 8992 صوتا، ليكون النقيب رقم 19 في تاريخ النقابة بفارق 1917 صوتا عن أقرب منافسيه.

وتابعت اللجنة أن انتخابات التجديد النصفى التى تم عقدها يوم الجمعة الماضية، حضرها 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب في عام 2019 شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير 2021 شارك نحو 12 ألف طبيب.

وأضاف عشوب، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى: تصدرت الأقصر نسبة المشاركة أكثر من 49%، وأكبر عدد في المشاركة كانت الدقهلية بحوالى 2246 طبيبا، وكفر الشيخ 1864 ناخبا، البحيرة 1825 ناخبا، الإسكندرية 1682 ناخبا، والقاهرة 1608 طبيبا.

وأضاف عشوب، أن على مقعد فوق سن ال15 عام حصل أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10132 آلاف صوت، والثانى أحمد شوشة 9960، والثالث إبراهيم الزيات 8444 صوتا، أما على مقعد تحت سن الـ15 عاما، حصل: أحمد السيد على 8505 أصوات، عبد الرحمن مصطفي 7094 صوتا، شادى صفوت 6801 صوت.

كما أعلن عن فوز مدحت مرسي بمقعد قطاع القاهرة وأحمد مبروك الشيخ بمقعد منطقة وسط الدلتا ، و أحمد الهواري بمقعد شرق الدلتا ، وأنور يسري نصيف بمقعد غرب الدلتا ، وعمرو محمد علي بمقعد شمال وجه قلبي، وطارق منصور بمقعد جنوب وجه قبلي

وأكد الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن حضور جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات دليلا قويا على نجاح العملية الانتخابية وبالتالي نجاح للنقابة وتمثيل جيد لجمعيتها العمومية.

وأضاف: «الحقيقة أن سبب هذه المشاركة كان وجود منافسة قوية بين المرشحين سواء الأفراد أو القوائم الانتخابية، وكذلك ارتفاع حالة الوعي بأهمية المشاركة وهو ما دفع الأطباء للحرص على المشاركة في الانتخابات».

وتابع رئيس اللجنة: «كانت أعلى النقابات في عدد المصوتين هي نقابة الدقهلية الفرعية، بـ2246 طبيب، تلتها نقابة كفر الشيخ بـ1864 ناخب، ثم البحيرة والإسكندرية والقاهرة على الترتيب».

وأوضح مصطفي عشوب أن العملية الانتخابية تمت تحت إشراف قضائى كامل من مستشارين من النيابة الإدارية، وذلك بداية من فتح اللجان الانتخابية وحتى فرز الأصوات ومن ثم إعلان النتيجة.

وأوضح أن انتخابات الأطباء تحكمها قوانين ولوائح وأعراف، والجميع ملتزم بها مما أدى الي خروج العملية الانتخابية بصورة لائقة وفي احسن حال.

وتوجه عشوب خلال المؤتمر الصحفي بالشكر أثناء إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء إلى التشكيل القضائي الذي تواجد في كل المحافظات، وعمل على حل المشكلات التي تواجدت في اللجان المختلفة حتى يحافظوا على سير الانتخابات بطريقة لائقة بالنقابة.

بالإضافة إلى لجنة الانتخابات التي عملت على خروج الانتخابات بالشكل الذي رأيناه، موضحا أن هذه الانتخابات تعتبر الأفضل في تاريخ النقابة، ووصلت فيها نسبة المشاركة إلى 10.73%.

وأكد عشوب أنه قد تم تشكيل لجنة الانتخابات من قبل مجلس النقابة العامة للأطباء في شهر مايو الماضي، وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء 20 يونيو.

وتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023. وذلك بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم تلقي 438 طلب ترشح للنقابات الفرعية و140 طلب ترشح للنقابة العامة.

وحضر الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والذي أكد في كلمته أن العملية تمت بسهولة ويسر، وأنها شهدت نسبة مشاركة عالية، موجهًا الشكر للجنة الانتخابات، والمستشارين المشرفين، والموظفين والإداريين المشاركين في العملية الانتخابية، متمنيا التوفيق للفائزين في الانتخابات.

وأضاف «عميرة»: «الدكتور أسامة عبدالحي، له باع كبير في العمل النقابي، حيث أنه شغل مناصب نقابية لمدة 13 عاما، وهو أعلم بما في النقابة من مشاكل، وكذلك يعرف طموحات الأعضاء، واتمني أن يكون على قدر المسئولية».

وتابع وكيل النقابة: «هناك العديد من الموضوعات التي تم بذل الجهد فيها مثل مشروع قانون المسئولية الطبية، وإصلاح المنظومة الصحية، والعمل التدريبي والعلمي للأطباء، وزيادة المساهمة في الأنشطة المجتمعية».

وتوجه أسامة عبدالحي النقيب العام لأطباء مصر، خلال كلمته، بالشكر إلى كل الأطباء الذين حضروا وشاركوا في الانتخابات، وساهموا في زيادة نسبة المشاركة، الأمر الذي يدل على أن الأطباء واعين لمهنتهم وداعمين لنقابتهم، كما أن الانتخابات حدثت بشكل راقٍ جدًا.

وأضاف نقيب الأطباء، أن المشاركة واجبة على كل طبيب ولا يتوقف فقط على مشاركة الانتخابات بل أيضا في كل اللجان الموجودة في النقابة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الانتخابات فقط، بل أيضا يجب على كل طبيب محاسبة مجلس النقابة، وذلك في إطار تحسن العمل الجماعي في النقابة.

وتوجه أسامة عبدالحي بالشكر إلى مجلس النقابة السابق، وتمنى التوفيق للمجلس الحالي، موضحا أن سوف يعمل على أكثر من ملف منها ملفات حقوق الأطباء، وملف التعليم والتدريب، وملف الأجور والمرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى ملف الرعاية الصحية.