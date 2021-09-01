ثقافة وفنون

أسامة عباس يعود للأضواء بعد تدوينة مزيفة باسمه.. نقاد يتحدثون عنه

محمد العدل : فنان له تاريخ طويل وليس عيبا أن يظهر جيل جديد والجمهور انتفض له
أحمد حمدي 3:12 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 3:12 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة للفنان القادير أسامة عباس (81 عاما) عبر “تويتر”، التي يقول فيها إنه ما زال حيا يرزق، وأنه يبحث عن عمل حاليا. وتبين أن هذه التغريدة مزيفة ولا صحة لها، مما جعل نقابة الممثلين، برئاسة أشرف زكي تصدر بيانا حادا يحمل تحذيرا “لمن يحاول التطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب”.

ومنذ ساعات قليلة وجه الفنان القدير أسامة عباس رسالة إلى جمهوره، فى تدوينة مزيفة له عبر “تويتر”، يطالب فيها المنتجين منحه أدوارا ويؤكد فيها أنه ما زال قادرا على العمل.

وقال عباس، في فيديو عبر “فيسبوك”، إن “ما رأه على الفيسبوك جعله غير قادر على التعبير عن مشاعرة الجميلة جدا تجاه الجماهير”، موجها لهم الشكر على كل ما كتبتوه عنه.

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محمد العدل : فنان له تاريخ طويل وليس عيبا أن يظهر جيل جديد والجمهور انتفض له

يرى المنتج السينمائي محمد العدل، أن أسامة عباس فنان كبير وله مشواره فني طويل في السينما والتلفزيون ، ولن نستطيع تقييمه اليوم فنيا.

وأضاف أنه فنان استطاع تأدية جميع الأدوار والأشكال والشخصيات الفنية ، وسواء كان يعمل أم لا لأن هذه سنة الحياة أن جيلا جديدا يظهر ويختفي الجيل القديم.

ونوه بأنه في الأصل محام وخريج كلية الحقوق ، ووارد لدى كل الناس حتى هو أن يبتعد لفترة عن العمل الفني ويتواجد بدلا منه منتجون آخرون في السوق ، فذلك لا يعيبه أبدا لأن كل فنان أو منتج تاريخه معروف والجمهور واع بدرجة كافية لذلك انتفض لفنان كبير مثل أسامة عباس حينما قرأ هذه التويتة المزيفة من شدة حبه له لأنه فنان محترم وقدم أدوارا وأعمالا فنية مميزة وباقية في ذاكرتنا حتى الآن.

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محمد قناوي : ليس لديه عوائق للعودة للعمل الفني وابتعد بمحض إرادته عنه

ويرى الناقد الفني محمد قناوي، أن أسامة عباس فنان قدير وله تاريخ فني طويل ومشرف في السينما والدراما التليفزيونية ، حيث لا يمكن نسيان أدواره التي قدمها في “رأفت الهجان” “وأرابيسك” و”يارجال العالم اتحدوا” ومسلسل الدالي مع الراحل نور الشريف وغيرهم.

حيث حقق بصمة ومكانة فنية كبيرة على مدى مشواره الفني ، وللأسف السوشيال ميديا أصبحت سلاح ذا حدين فأحيانا تكون ضارة وأخرى نافعة ، لكن التدوينة المزيفة عن أسامة عباس الساعات الماضية أعادت الجمهور لتذكر هذا الفنان المحترم صاحب أجمل الأدوار في مسيرته الفنية.

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وتابع قائلا: إن أسامة عباس سواء بعد هذه التدوينة وعودته للأضواء مرة أخرى عاد للعمل الفني أم لا ، لكنه ليس لديه موانع للعمل بعد سنوات لأنه غير مريض ومازال قادرا على تقديم أدوار فنية متميزة ، لافتا إلى أن عباس ابتعد بإرادته عن الوسط الفني بسبب الشللية الموجودة فيه منذ فترة طويلة ، لكن تاريخه الفني يشفع له أن يكون فنانا صاحب بصمة على مدى مشواره الطويل.

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بقلم أحمد حمدي

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