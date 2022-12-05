أسامة سرور: 150 مليون دولار قيمة صفقة استحواذ «STC سيلوشنز» على «جيزة سيستمز» في وقت احتياج مصر العملة الأجنبية

قال أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، إن صفقة استحواذ «STC سيلوشنز» على حصة من “جيزة سيستمز” بلغت 150 مليون دولار، منوهًا إلى أن تلك الصفقة جلبت عملة أجنبية للسوق المصري.

وأضاف سرور، أن جيزة سيستمز تعد أول شركة مصرية تعمل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات منذ عام 1974، واقتحمت السوق الخارجية في عام 2006 من خلال التواجد بالسعودية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية بعنوان ” خدمات الاتصالات والتكنولوجيا فرصة ذهبية لجلب العملة الخضراء” بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وذكر أن الشركة تنفذ جزءً كبيرًا من حجم أعمالها داخل السوق السعودي، بجانب السوق المصري، لافتًا إلى أن هناك توافق في الرؤية لتنفيذ حلول تكنولوجية مختلفة بالبلدين.