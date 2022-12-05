أسامة سرور: «جيزة سيستمز» نفذت مشروع «داتا سنتر» في أوغندا.. ونتعاون مع شركة سفاري كوم

قال أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة “جيزة سيستمز”، إن الشركة نجحت في اقتناص مشروعات بالسوق الأفريقية، إذ تنفذ مشروع “داتا سنتر” في أوغندا.

وأضاف سرور، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم الإثنين، أن الشركة تنفذ مشروع تعاون مع شركة سفاري كوم، حيث بدء تواجد الشركة بإفريقيا منذ 2015.

وذكر أن الشركة لديها أعمال داتا سنتر وغيرها من مشروعات تكنولوجيا المعلومات، منوهًا إلى أن تلك الدول أبرزها: كينيا ونيجيريا وتنزانيا ونيجيريا وغانا.

ولفت إلى أن جزء من عائدات جيزة سيستمز تأتي من السوق السعودية، مضيفًا أن صفقة استحواذ STC سيلوشنز على الشركة يؤكد على توافق الرؤي بين الطرفين.

وشارك أسامة سرور في الجلسة الثانية بعنوان ” خدمات الاتصالات والتكنولوجيا فرصة ذهبية لجلب العملة الخضراء”، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».