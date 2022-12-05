أسامة سرور: تحرير سعر الصرف يمنح العمالة المصرية ميزة تنافسية.. ودمج التكنولوجيا في الصناعة يرفع الصادرات

قال أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة “جيزة سيستمز”، إن تحرير سعر الصرف يمنح العمالة المصرية ميزة تنافسية، ودمج التكنولوجيا في الصناعة يرفع الصادرات.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم الإثنين، أن تحريك العملة يسهم في توسع فكر شركات الاتصالات لفتح آفاق تصديرية لجذب العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية بعنوان ” خدمات الاتصالات والتكنولوجيا فرصة ذهبية لجلب العملة الخضراء” بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وذكر أن توسع الشركة في أفريقيا من عوامل جذب للعملة الخضراء، وتوطين التكنولوجيا المتطورة داخل الدول الأفريقية.