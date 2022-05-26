أسامة ربيع: 6.9 مليار دولار أرباح قناة السويس 2021 / 2022

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بيانا عن حركة الملاحة بالقناة خلال عامى (20/21 – 21/22)، لافتا إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة عام 20/21 بلغ 19 ألف سفينة، وقفز عام 21/22 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة 15%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/ 2023، فيما يخص هيئة قناة السويس.

وأضاف ربيع، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/ 2023، أن حجم أرباح الهيئة خلال عام 20/21 بلغ 5.8 مليار دولار، وقفز إلى 6.9 مليار دولار خلال العام الجارى 21/22.

وأشار ربيع، إلى أن رسوم عبور القناة تتغير من عام لآخر، مضيفا أن عام 2022 شهد زيادة الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن، بقيمة 105.9 مليون دولار.

كما أشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها أثار سلبية على حركة التجارة العالمية، إلا أنها كان لها أيضا أثار إيجابية منها زيادة حركة تداول البترول من الخليج لدول أوروبا عبر قناة السويس، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول الخام وهو ما دفع السفن إلى المرور بالقناة باعتبارها الطريق الأقصر.