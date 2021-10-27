نقل وملاحة

أسامة ربيع : 5.1 مليار دولار إيرادات قناة السويس منذ بداية العام حتى 25 أكتوبر الحالي

خلال استقبال وفد المنظمة البحرية
نادية سلام 5:31 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 5:31 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل حركة الملاحة بقناة السويس في الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم 25 أكتوبر الحالي، عائدات بلغت 5.1 مليار دولار، مقابل 4.53 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.6%. ووجّه رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجدّ COVID_19″”.

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وقال إن القناة  شهدت عبور 16661 سفينة، مقابل عبور 15310 سفن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 8.8%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة نفسها من العام الحالي بنسبة 8.5%، بواقع مليار و29 مليون طن، مقابل 948.4 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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جاء ذلك خلال استقبال وفد رفيع المستوى من سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية “IMO”؛ لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف عن قرب على مستجدّات المشروعات التنموية لقناة السويس.

وشدد ربيع على أن السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير البنية التحتية، بما يسهم في خدمة قطاع النقل البحري.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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