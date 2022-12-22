أسامة ربيع يكشف عن تفاصيل «صندوق هيئة قناة السويس» في مؤتمر صحفي اليوم

يعقد الفريق أسامة ربيع ،رئيس هيئة قناة السويس ،ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا ، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون صندوق هيئة قناةالسويس، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بذلك ، بجانب إلقاء الضوء على حصاد أعمال القناة خلال عام 2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة .

وتتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة السادة الصحفيين.

ويذكر أن يذكر أن مجلس النواب، وافق منذ يومين على إنشاء صندوق خاص تابع لهيئة قناة السويس، برأسمال يصل إلى 100 مليار جنيه، للعمل فى عدد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية، منها استغلال الأصول، وتنميتها بالشكل المناسب، إلا أن الأمر شهد منذ الإعلان عنه اعتراضات موسعة من جانب البرلمان، وبعض القيادات السياسية، مما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان رسمى ، أوضح فيه أن الصندوق سيساهم فى تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، وأن جميع حساباته تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.