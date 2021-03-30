أسامة ربيع يشرح كيفية تعويم «السفينة الجانحة»: 113 سفينة عبرت قناة السويس منذ انتهاء الأزمة (فيديو)

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن جهود وخطة الهيئة للتعامل مع أزمة السفينة الجانحة حتى انتهائها ونجاح تعويمها وإنقاذها.

وأشار ربيع خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يتفقد حاليا مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية إلى أن خطة التعامل مع السفينة “إيفر جرين” شملت 3 سيناريوهات.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم مرور 113 سفينة المجرى الملاحي للقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، إن قناة السويس هي الأكثر أمانا والأقل تكلفة، مؤكدا أن تعويم السفينة الجانحة سابقة عالمية.