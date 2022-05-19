أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس تطوير الأعمال بمنظمة Lloyd's

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورالف بيكر رئيس تطوير الأعمال للقطاع الملاحي والبحري بالشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة Lloyd’s Register العالمية، سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين هيئة قناة السويس ومنظمة Lloyd’s Register العالمية، مؤكدا على اهتمامه بتوسيع نطاق التعاون في المجالات المرتبطة بتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم مع ترسانات الهيئة في الإشراف على بناء الوحدات البحرية وإصدار شهادات صلاحيتها للملاحة الدولية طبقاً لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO ، فضلاً عن إصدار الشهادات الدولية السنوية للقاطرات والوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والفنية ضمن استراتيجية التطوير التي تنتهجها، مشيرا في هذا الصدد، إلى تطلعه لتبادل الخبرات مع منظمة Lloyd’s Register العالمية للمساهمة في رفع مستوى التدريب بمراكز التدريب الفنية التابعة للهيئة “الأبرانتيه”.

من جانبه، أعرب رالف بيكر رئيس تطوير الأعمال للقطاع الملاحي والبحري بالشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة Lloyd’s Register عن ثقته في أن يثمر التعاون عن دعم جهود الهيئة لتنمية مواردها البشرية، مشيدا بما تمتلكه الهيئة من مقومات بشرية وفنية متميزة في المجالات المختلفة، لاسيما الخبرات التي يتمتع بها مركز تصميم بناء السفن والوحدات البحرية بترسانة بورسعيد البحرية.